Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta sexta-feira; veja os nomes

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3), o governador Gladson Cameli publicou novas nomeações e exonerações de servidores públicos comissionados.

As mudanças atingem principalmente a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado de Saúde, consideradas áreas estratégicas da gestão.

Confira os atos: