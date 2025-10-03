Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta sexta-feira; veja os nomes

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3), o governador Gladson Cameli publicou novas nomeações e exonerações de servidores públicos comissionados.
As mudanças atingem principalmente a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado de Saúde, consideradas áreas estratégicas da gestão.
Confira os atos:
Exonerar JERONIMO ALVINO CÂMARA do cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, nomeado pelo Decreto nº 5.116-P, de 11 de outubro de 2023.
Exonerar WELINGTON RODRIGO DA SILVA AGUIAR do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeado pelo Decreto nº 9.902-P, de 11 de março de 2025.
Nomear FRANCISCO THYEGO DA SILVA ALBUQUERQUE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE).
Nomear ALEXANDRIA JARDIM MENDES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT).
Exonerar, a pedido, GEOVANA DA SILVA SOUZA, matrícula nº 9611495-2, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).
Exonerar, a pedido, SARA ALVES DA COSTA, matrícula nº 9646400-2, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).
Nomear GUSLAINY SILVA MOURA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).
Exonerar, a pedido, JOSILENE FELIX DA ROCHA, matrícula nº 9637150-1, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), por posse em outro cargo inacumulável.
Exonerar, a pedido, MARLON DENIS CALIXTO LUNA, matrícula nº 9339590, do cargo de Técnico de Gestão Pública do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Administração (SEAD).
Nomear FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE).