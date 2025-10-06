Gleici Damasceno posa com Débora Bloch no dia da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

A acreana Gleici Damasceno chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (6) ao publicar uma foto ao lado da atriz Débora Bloch, intérprete de Odete Roitman no remake de Vale Tudo. A coincidência curiosa é que o registro foi postado justamente no dia em que vai ao ar o episódio da morte da vilã, um dos momentos mais aguardados da novela.

Na legenda, Gleici brincou sobre o encontro com a artista: “Odete, o que aconteceu? 👀❤️”. A campeã do Big Brother Brasil 18 vem investindo na carreira de atriz desde sua vitória no reality e costuma compartilhar bastidores de produções e encontros com nomes da dramaturgia.

Já Débora Bloch, que dá vida à icônica Odete Roitman, vive o auge da repercussão de sua personagem. O capítulo desta segunda marca o desfecho da empresária, que será assassinada em circunstâncias misteriosas — repetindo o suspense que marcou a versão original de 1988, quando Beatriz Segall eternizou o papel.

O remake de Vale Tudo é exibido pela TV Globo e mantém o mistério sobre quem será o responsável pela morte da vilã, reacendendo uma das perguntas mais clássicas da teledramaturgia brasileira: “Quem matou Odete Roitman?”