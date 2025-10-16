gleisi-defende-minirreforma-ministerial-para-lula-“arrumar-governo”

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu em entrevista ao Metrópoles nesta quinta-feira (16/10) que Lula antecipe a reforma ministerial para conseguir “arrumar” o governo antes de 2026.
Para a coluna, Gleisi afirmou ser “simpática” à ideia de que ministros que pretendem disputar cargos nas próximas eleições deixem seus postos antes de abril, quando eles devem se descompatibilizar dos cargos.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Gleisi é uma das auxiliares mais próximas do presidente Lula
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 4
Ministra Gleisi Hoffmann
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 4
Ao Metrópoles, ministra falou sobre relação com o Congresso e eleições
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 4
Ministra é responsável pela articulação do governo Lula
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto
“Eu acho que seria uma coisa importante, porque daria condições ao presidente de organizar o seu governo a partir de janeiro e também permitiria que quem for participar das eleições já comece a fazer campanha nos seus estados. Eu sou simpática a essa ideia”, declarou a ministra.
Na avaliação de Gleisi, entretanto, isso não significa que novos nomes entrem no governo. Segundo a ministra, a solução, possivelmente, seria “caseira”.
Leia também
-
Ministra Gleisi Hoffmann concede entrevista ao Metrópoles
-
Gleisi rebate críticas a Lula por falta de mulheres no STF
-
Gleisi: suspensão do caso Gayer é muito ruim e depõe contra a Câmara
-
Com Pacheco de olho no STF, Gleisi acena a outro candidato em Minas
“Não seria uma minirreforma, seria a saída de quem é candidato. Não acredito que entrariam novos nomes nos ministérios. Seria uma solução talvez caseira, mas obviamente essa é uma decisão do presidente”, completou a ministra de Relações Institucionais do presidente Lula.
Confira a entrevista na íntegra: