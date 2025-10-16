16/10/2025
Gleisi defende minirreforma ministerial para Lula “arrumar governo”

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu em entrevista ao Metrópoles nesta quinta-feira (16/10) que Lula antecipe a reforma ministerial para  conseguir “arrumar” o governo antes de 2026.

Para a coluna, Gleisi afirmou ser “simpática” à ideia de que ministros que pretendem disputar cargos nas próximas eleições deixem seus postos antes de abril, quando eles devem se descompatibilizar dos cargos.

“Eu acho que seria uma coisa importante, porque daria condições ao presidente de organizar o seu governo a partir de janeiro e também permitiria que quem for participar das eleições já comece a fazer campanha nos seus estados. Eu sou simpática a essa ideia”, declarou a ministra.

Na avaliação de Gleisi, entretanto, isso não significa que novos nomes entrem no governo. Segundo a ministra, a solução, possivelmente, seria “caseira”.

“Não seria uma minirreforma, seria a saída de quem é candidato. Não acredito que entrariam novos nomes nos ministérios. Seria uma solução talvez caseira, mas obviamente essa é uma decisão do presidente”, completou a ministra de Relações Institucionais do presidente Lula.

