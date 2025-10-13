13/10/2025
Gleisi se manifesta sobre projeto da oposição que atinge Janja

Escrito por Metrópoles
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa da primeira-dama, Janja, nesta segunda-feira (13/10) após a oposição pedir a derrubada do decreto que amplia o acesso dela a servidores do gabinete da Presidência.

“Não há nada de errado, irregular e muito menos ilegal no decreto que regulamentou o apoio do Gabinete Pessoal da Presidência da República às atividades de interesse público da primeira-dama. O decreto definiu parâmetros legais e deu transparência às atividades do cônjuge do presidente, sem criar nenhum novo cargo ou despesa, sem ‘ampliar poderes’ de ninguém”, declarou a minista em suas redes sociais.

O decreto editado por Lula em agosto determina que o gabinete deve “apoiar o cônjuge do Presidente da República no exercício das atividades de interesse público”.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), protocolou um projeto de decreto legislativo para tentar suspender o decreto.

“A primeira-dama não concorreu a qualquer cargo e, muito menos, foi eleita ou autorizada pela Constituição Federal ou por qualquer lei, em sentido estrito, a ter verba, funcionários públicos à sua disposição e, o pior, representar o chefe do Executivo em atividades de caráter cultural, social ou cerimonial”, disse o parlamentar.

