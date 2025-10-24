Gleisi sobre Eduardo e Flávio Bolsonaro: “Vocação para trair o Brasil”

A ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann (PT), reagiu, nesta sexta-feira (24/10), a declarações recentes do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A petista subiu o tom e criticou a postura dos irmãos por meio de mensagem publicada em suas redes sociais.

“Primeiro, Eduardo Bolsonaro pediu o tarifaço e as sanções da Magnitsky para atacar o Brasil. Agora é Flávio Bolsonaro que pede a intervenção armada dos EUA em nosso território. Não tem limites a vocação dessa família para trair o Brasil. Felizmente, temos o presidente Lula no comando, para defender nossa soberania contra qualquer tipo de intervencionismo”, disse Gleisi.

Nessa quinta-feira (23/10), Flávio respondeu a uma publicação do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, sobre ataques de navios norte-americanos à Venezuela, gerando polêmica.

Leia também

“Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?”, disse o senador.

Além do pedido do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao secretário norte-americano, seu irmão, Eduardo Bolsonaro, é o responsável por articular sanções ao governo brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da aplicação da Magnitsky e da tarifa imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros.

A fala da ministra ocorre em um momento em que Lula sofre ataques da oposição após uma declaração em que afirmou que traficantes também são vítimas de usuários.