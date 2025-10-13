Globo aposta em Felca e youtuber ganha quadro no Fantástico

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido nas redes sociais como Felca, ganhou repercussão nacional após expor Hytalo Santos e acusá-lo de produzir conteúdo envolvendo pedofilia. Depois de ganhar milhões de seguidores, ele agora se prepara para uma nova fase na carreira: se tornar apresentador na TV Globo.

Felca é uma das principais novidades do Fantástico, revista eletrônica dominical da Globo, para o próximo ano. Em 2026, o youtuber vai apresentar um quadro dedicado à saúde mental. A série, dividida em seis episódios, vai investigar como o uso das redes sociais afeta a saúde de crianças e jovens.

“Apresentado por Felca, o quadro traz conversas sinceras com especialistas e pessoas comuns sobre os impactos emocionais, comportamentais e sociais provocados pelo mundo digital — e os desafios que surgem na busca por equilíbrio”, diz a descrição completa, à qual a coluna Fabia Oliveira teve acesso com exclusividade.

Mais novidades

Felca não será a única novidade do Fantástico para 2026. No próximo ano, a atração da TV Globo também vai contar com a segunda temporada da série de reportagens Mentes Digitais, que investiga o uso de inteligência artificial ao redor do mundo.

A apresentadora Maju Coutinho, que divide o comando do Fantástico com Poliana Abritta, também terá um novo quadro no dominical. Dessa vez, a jornalista vai surpreender entregadores de aplicativo e convidá-los para um jantar. Chamado Delivery com Maju, a série especial busca ouvir as trajetórias de vida desses profissionais.