13/10/2025
Universo POP
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”

Globo aposta em Felca e youtuber ganha quadro no Fantástico

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
globo-aposta-em-felca-e-youtuber-ganha-quadro-no-fantastico

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido nas redes sociais como Felca, ganhou repercussão nacional após expor Hytalo Santos e acusá-lo de produzir conteúdo envolvendo pedofilia. Depois de ganhar milhões de seguidores, ele agora se prepara para uma nova fase na carreira: se tornar apresentador na TV Globo.

Leia também

Detalhes

Felca é uma das principais novidades do Fantástico, revista eletrônica dominical da Globo, para o próximo ano. Em 2026, o youtuber vai apresentar um quadro dedicado à saúde mental. A série, dividida em seis episódios, vai investigar como o uso das redes sociais afeta a saúde de crianças e jovens.

“Apresentado por Felca, o quadro traz conversas sinceras com especialistas e pessoas comuns sobre os impactos emocionais, comportamentais e sociais provocados pelo mundo digital — e os desafios que surgem na busca por equilíbrio”, diz a descrição completa, à qual a coluna Fabia Oliveira teve acesso com exclusividade.

7 imagensFelca fez um vídeo-denúncia que causou a prisão de Hytalo SantosAumento de doações e conscientização: Felca comemora sucesso de vídeoApesar das ameaças, Felca manda recado: "Não vou parar"FelcaFelca e Hytalo Santos.Fechar modal.1 de 7

Felca

2 de 7

Felca fez um vídeo-denúncia que causou a prisão de Hytalo Santos

Instagram/Reprodução3 de 7

Aumento de doações e conscientização: Felca comemora sucesso de vídeo

Instagram/Reprodução4 de 7

Apesar das ameaças, Felca manda recado: “Não vou parar”

Instagram/Reprodução5 de 7

Felca

Reprodução/Globo.6 de 7

Felca e Hytalo Santos.

Reprodução/Internet.7 de 7

Felca e Hytalo Santos

Mais novidades

Felca não será a única novidade do Fantástico para 2026. No próximo ano, a atração da TV Globo também vai contar com a segunda temporada da série de reportagens Mentes Digitais, que investiga o uso de inteligência artificial ao redor do mundo.

A apresentadora Maju Coutinho, que divide o comando do Fantástico com Poliana Abritta, também terá um novo quadro no dominical. Dessa vez, a jornalista vai surpreender entregadores de aplicativo e convidá-los para um jantar. Chamado Delivery com Maju, a série especial busca ouvir as trajetórias de vida desses profissionais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost