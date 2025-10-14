Globo aposta em universo literário para novela de autor estreante na faixa das sete

14/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
globo-aposta-em-universo-literario-para-novela-de-autor-estreante-na-faixa-das-sete

A Globo já tem nome e data para a novela que vai substituir “Coração Acelerado” na faixa das sete. Como antecipado por esta coluna, o autor Juan Jullian assume o horário com sua estreia solo em “Próxima Página”, prevista para estrear em 10 de agosto de 2026, seguindo no ar até março de 2027. O folhetim será ambientado em São Paulo e tem como pano de fundo o universo literário. O tema já apareceu em “Bom Sucesso”, novela da mesma faixa que fez um enorme sucesso.

Criado pelo roteirista de “Reencarne”, “Ritmo de Natal” e “Encontro das Vilãs”, a história de “Próxima Página” acompanha a trajetória de Íris, uma jovem do interior que, após perder a mãe em um acidente, parte para São Paulo determinada a realizar o sonho de se tornar romancista. Lá, ela participa de um concurso literário organizado por Osvaldo, sem saber que ele é, na verdade, seu pai biológico.

Durante a jornada, Íris se envolve com o famoso escritor Cássio Lamira, um viúvo em crise criativa que se torna seu mentor e, depois, seu interesse amoroso. O conflito explode quando Íris descobre que Cássio plagiou seu romance e publicou como se fosse dele. A história ainda é atravessada por um triângulo amoroso, traições e rivalidades — tudo isso embalado por temas como família, amizade, inspiração, ética e superação.

A novela promete um tom emocional forte, com muitas reviravoltas e identificação com o público. Além do enredo principal, “Próxima Página” mergulha em debates sobre o mercado editorial, o lugar da mulher nas artes e os conflitos de geração, tudo isso sob a direção artística que ainda está em definição.

A novela entra no lugar de “Coração Acelerado”, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que estreia em janeiro no lugar de Dona de Mim, e segue até o início de agosto. O investimento previsto para a trama de Juan Jullian é de R$ 65,2 milhões, segundo o plano comercial da faixa.

Com a confirmação de “Próxima Página”, a Globo reafirma sua estratégia de oferecer tramas contemporâneas com potencial multiplataforma, apostando em histórias que misturam emoção, representatividade e grandes viradas.

