Globo confirma “Rainha da Sucata” como próxima reprise do “Vale a Pena Ver de Novo”

Acabou o mistério! A Globo confirmou oficialmente na manhã desta quarta-feira (22/10) que a novela “Rainha da Sucata” será a próxima atração do “Vale a Pena Ver de Novo”. O anúncio foi feito durante o programa “Mais Você”, por Ana Maria Braga e Tati Machado, pegando muitos telespectadores de surpresa.

O clássico de Silvio de Abreu, originalmente exibido em 1990, substituirá a novela espírita “A Viagem” na faixa vespertina de reprises. A trama, protagonizada por Regina Duarte (Maria do Carmo) e Glória Menezes (Laurinha Figueroa), é conhecida pela mistura de comédia e drama social, confrontando a ascensão dos “novos-ricos” com a decadência da elite paulistana.

A confirmação põe fim às especulações nos bastidores sobre qual título assumiria o horário, mantendo a aposta da emissora em sucessos nostálgicos da teledramaturgia brasileira. A única reprise da trama na televisão aberta ocorreu em 1994 e agora voltará no dia 3 de novembro.