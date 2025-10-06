Globo dá aula de como fazer e faturar com merchandising em Vale Tudo

Mais do que entregar um remake competente e reviver ícones como Odete Roitman e Maria de Fátima, a Globo transformou “Vale Tudo” em uma qualificada vitrine de um novo, e velho, modelo de negócios: o do merchandising integrado com roteiro.

Em quase todos os arcos, há uma ação publicitária — de carro elétrico a refrigerante, de universidade a sabão líquido.

A trama avança e, com ela, desfilam marcas em perfeita harmonia com a ficção. Tudo da forma mais natural. Nada forçado.

O departamento comercial da Globo está mostrando que sabe contar histórias… e fazer um bom caixa com elas.

O que também dá uma leve ideia ou nos leva a imaginar o que será possível na chegada da TV 3.0.

Por enquanto, o jeito retrô de se fazer e ganhar dinheiro com ele, como “Vale Tudo” vem demonstrando, vai muito bem, obrigado.

(Debora Bloch / Divulgação Globo)

Último dia

Pâmela Lucciola participará, hoje, pela última vez do “Melhor da Tarde” na Band.

E já tem, como destino traçado, assumir o “Melhor da Noite”, na saída de Otaviano Costa.

(Crédito Instagram)

Capítulo importante

“Aviso prévio – Felipe Andreoli está próximo de deixar a Globo” – há exatamente um ano, 7 de outubro de 2024, esta foi a nossa primeira coluna no Portal Leo Dias.

Dois dias antes, mas aí em “edição extraordinária”, anunciamos a mudança de Cléber Machado do SBT para a Record.

Agradecimento

Muito carinhoso o recado da Patrícia Poeta, no último “Altas Horas”, do Serginho Groisman, a este que vos escreve, relembrando nossa participação no mesmo programa em 2017.

A Patrícia é mesmo especial, como jornalista, apresentadora e pessoa.

Demissão

A TV 247, “o melhor canal de política”, segundo o IBest, botou na rua o jornalista Alex Solnik, porque não gostou de um comentário dele, durante a homenagem a Tenório Jr.

Foram 10 anos do Alex na casa. Falta, agora, só acertar as contas.

Luz em cima

Em se tratando de Virgínia e Vini Jr., se é namoro ou amizade, só eles, os diretamente envolvidos, e poucas pessoas podem dizer.

Mas que os dois estão com uma bela campanha para aparecer, acho que ninguém duvida. E está funcionando. Toda hora tem uma.

Programação 2026

A Seriella, que hoje trabalha de maneira totalmente independente da Record, e isso inclui comercialização de produtos, realizou um evento semana passada para anúncio de novidades para 2026.

A primeira, “Maria Madalena” que agora virou “Sete Marias”, começa a gravar no mês que vem.

Mudança

Além do novo título, agora “Sete Marias”, os sete demônios expulsos por Jesus, Maria Madalena não terá mais Ingrid Conte como protagonista.

Uma outra atriz será escolhida para o papel. Nos bastidores, há quem aposte em Pâmela Tomé, que esteve na série “Senna”, da Netflix.

Outra novidade

“Judas Iscariotes” foi confirmada na linha de produção da Seriella para 2026.

Portanto, anuncia-se uma temporada bem recheada.

Hoje é ele

Mumuzinho, figuraça, no júri do “The Voice”, é o convidado do nosso programa nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Ele que anda agora numa fase mais musical. O lado ator está no modo descanso.

(Foto: Manoella Mello)

Novela vertical

“Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, do Ricardo Hofstetter e direção de Ricardo Zambelli, primeiro microdrama do Globoplay, está com seu elenco fechado.

Gustavo Mioto, Maya Aniceto, Lorenzo Gali, Yana Sardenberg, Caio Paduan, Alex Sorlino, Ludmillah Anjos, Camilla Camargo, Suzy Rêgo, Jotta Moraes, Pedro Botine, Sonia Ferreira e Bradley Elmar são os nomes escolhidos.

Pesquisa

Sobre o futuro de William Bonner na Globo, fonte segura, tudo será decidido após o resultado de uma pesquisa com a pergunta “onde você deseja vê-lo depois do ‘Jornal Nacional?’”.

O “Globo Repórter” é anunciado como próximo destino. Mas há, e são enormes, chances de também ser um outro.

Segundo episódio

O GNT exibe hoje, às 22h45, o segundo episódio de “Sua Maravilhosa”, novo programa de Sabrina Sato.

“Um dos maiores desafios é ficar com as máscaras no rosto. Disfarçam a minha pinta, mas ela tem vida própria”, comenta a apresentadora.

(Sabrina Sato / Crédito Pedro Arieta / Divulgação GNT)

