Globo define estratégia de transmissão da Fórmula 1 em 2026. Saiba mais!

O Grupo Globo detalhou como será a cobertura da Fórmula 1 a partir de 2026, ano em que a emissora volta a transmitir a categoria após cinco temporadas de ausência. Entre 2021 e 2025, os direitos de exibição estavam com a Band. O retorno foi anunciado em julho e agora ganhou formato oficial.

Fórmula 1 de volta à TV Globo

Em comunicado, a emissora confirmou que 15 Grandes Prêmios serão transmitidos ao vivo na TV aberta ao longo da temporada. As outras nove etapas aparecerão em formato compacto, reunindo os melhores momentos. Além disso, a Globo anunciou a criação de um programa nas noites de sexta-feira, sempre na véspera dos GPs.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Nico Hülkenberg na Fórmula 1 Reprodução/x: @stakef1team_ks Voltar

Próximo

“Na TV Globo, além de 15 corridas transmitidas ao vivo e nove compactos com os melhores momentos, a Fórmula 1 estará presente nos principais telejornais e programas esportivos da emissora. Entre as novidades, um novo programa nas noites de sexta-feira que antecedem os GPs promete aquecer os motores para o fim de semana. No dia 8 de março, antes do GP da Austrália, a estreia da temporada será marcada por uma edição especial do Altas Horas, com convidados ligados ao automobilismo”, informou a empresa.

A emissora também reforçou: “Além de 15 GPs ao vivo, TV Globo terá um novo programa nas noites de sexta que antecedem as corridas”.

Cobertura completa nos canais do grupo

Enquanto a TV aberta terá parte das corridas, o Sportv transmitirá todos os 24 GPs da temporada na TV fechada, além das seis corridas sprint, treinos classificatórios e treinos livres. A cobertura incluirá análises e bastidores de cada etapa.

No Globoplay, o público terá acesso a todas as provas ao vivo e sob demanda. Já no ge.globo, a promessa é de cobertura em tempo real, com entrevistas exclusivas, bastidores e análises durante os finais de semana de corrida.

Repórteres pelo mundo

A Globo também anunciou os profissionais que acompanharão a Fórmula 1 diretamente dos circuitos. Marcelo Courrege ficará responsável pelas etapas da Ásia e Oceania, Julia Guimarães cobrirá as provas na Europa, enquanto Guilherme Pereira seguirá a categoria na América do Norte.

Com o pacote, a emissora reforça o retorno da principal categoria do automobilismo mundial à sua grade após o hiato iniciado em 2021.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!