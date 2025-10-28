globo-e-pedro-bial-discutem-fim-do-“conversa-com-bial”-e-novo-programa-semanal

O “Conversa com Bial”, no ar desde 2017, pode estar com os dias contados. A Globo e o apresentador discutem o encerramento do talk show, exibido nas madrugadas da emissora, e já estudam novos formatos para aproveitar melhor o talento de Bial.

Entre os fatores que pesam contra a continuidade estão o horário ingrato, o pouco retorno comercial e a dificuldade em garantir convidados relevantes diariamente. Apesar de sua importância cultural, o programa não conseguiu se firmar como um produto de grande impacto na grade.

Bial tem demonstrado vontade de voltar a um programa semanal, nos moldes do “Na Moral”, que comandou entre 2012 e 2014 e sempre destacou como uma de suas experiências mais marcantes. Um projeto com esse formato permitiria maior cuidado na curadoria de pautas e entrevistas, além de oferecer mais espaço para o estilo reflexivo e analítico do jornalista.

Dentro da Globo, Bial também responde pela área de documentários, onde é considerado peça-chave. A avaliação é de que ele está subaproveitado no formato atual e poderia entregar mais em um produto com tempo e profundidade.

O movimento remete ao que ocorreu com Jô Soares, cujo talk show foi ao ar por 16 anos, até encerrar em 2016. Pouco depois, a vaga foi ocupada pelo próprio “Conversa com Bial”. Agora, quase oito anos depois, a história pode se repetir, com a Globo redesenhando as madrugadas e preparando uma nova fase para um de seus principais comunicadores.