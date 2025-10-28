Globo estreia novo quadro no “Domingão com Huck” inspirado em “A Fuga”, da Band

28/10/2025
A Globo está pronta para turbinar as tardes de domingo em 2026 com uma leva de novos quadros no “Domingão com Huck”. Uma das principais apostas é o retorno de um formato já conhecido do público: “Raid the Cage”, exibido em 2018 pela Band sob o nome “A Fuga”, com apresentação de José Luiz Datena. Agora, em nova roupagem, o game show fará parte do “Domingão” a partir de janeiro do próximo ano.

A estreia do “Raid the Cage” está marcada para ir ao ar junto com o retorno de “Quem Quer Ser Um Milionário”, clássico quadro que segue premiando quem encara 15 perguntas com sangue frio e sabedoria — podendo levar até R$ 1 milhão para casa.

Baseado no formato original israelense, o novo quadro desafia duplas a responderem perguntas de conhecimento geral para acumular tempo. Com o tempo conquistado, um dos participantes precisa correr contra o relógio dentro de uma “gaiola” gigante para resgatar o maior número possível de prêmios. A dupla com o maior valor acumulado avança para uma rodada final, com chance de conquistar ainda mais recompensas.

E o cronograma de estreias não para por aí. Assim como já é tradição no “Domingão”, os novos quadros serão exibidos por temporadas, em blocos ao longo do ano. Formatos como “Você Decide”, “Silence is Golden”, “Lipsync”, “The Wall” e “Quem Vem Pra Cantar” entram na programação em diferentes momentos, garantindo dinamismo à grade e novidades constantes para o público.

Com esse calendário escalonado, a Globo aposta em variedade, fôlego e engajamento contínuo para manter o “Domingão com Huck” como líder absoluto nas tardes de domingo em 2026.

