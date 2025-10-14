14/10/2025
Globo se pronuncia após alfinetadas a Band e concorrência. Leia

Escrito por Metrópoles
Depois de um evento publicitário promovido pela Globo dar o que falar após várias estrelas da casa, como William Bonner, alfinetaram vários concorrentes, como Band e HBO Max, a emissora compartilhou um comunicado na noite desta terça-feira (14/10) sobre o ocorrido.

A atitude incomum para o conglomerado de comunicação carioca – que raramente se posiciona após polêmicas internas – dá ainda mais força à repercussão do caso, que não caiu bem entre vários outros nomes do mercado.

“Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais”, afirmou a Globo em nota.

O Bonner debochando da Band falando da Fórmula 1. #UpFrontGlobo2026 #Upfront pic.twitter.com/r8mFTTv5YH

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 14, 2025

O não-pedido de desculpas, porém, chegou antes que as falas do elenco de destaque da emissora repercutissem a rodo nas redes e portais. O episódio fez que apresentadores da concorrência como Craque Neto, da Band, viessen a público criticar a atitude dos globais.

“No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante”, disse Bonner durante o evento na capital carioca. A resposta de Neto veio ao vivo no Donos da Bola desta terça (14): “Você é tão babaca, tão idiota, até porque você fica dentro de um Jornal Nacional, que você lê TP (teleprompter), né? Eu não leio TP, irmão. E eu sou analfabeto”.

Outros nomes da Band, como jurado do MasterChef Erick Jacquin, também teceram críticas após o episódio. “O MasterChef hoje é o programa de gastronomia mais conhecido do Brasil. É natural que a Globo cite o MasterChef como principal referência”, afirmou o chef à Folha de S.Paulo após Ana Maria Braga afirmar que um episódio do reality culinário da emissora teria “mais audiência que todas as temporadas do MasterChef”.

Confira o pronunciamento da emissora na íntegra:

O UPFRONT 2026 da Globo, realizado ontem no Ibirapuera, apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio.

Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais. Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas.

Nenhum outro veículo tem seus dados de audiência tão expostos e debatidos como a Globo. E nós consideramos isso como parte da relevância que construímos todo dia com o público.

