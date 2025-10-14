14/10/2025
Globo se pronuncia após repercussão de alfinetadas à Band: “Não é desmerecimento”

A Globo se pronunciou nesta terça-feira (14/10) após ser acusada de alfinetar a Band durante o Upfront, evento voltado a anunciantes no qual a emissora apresentou suas principais novidades para 2026. Em comunicado, a empresa ressaltou que não teve a intenção de desmerecer concorrentes e afirmou que “é normal fazer comparações entre os conteúdos”.

“O Up Front da Globo, realizado ontem no Ibirapuera (SP), apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio”, iniciou a nota.

Leia Também

“Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais. Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas”, acrescentou a emissora.

Encerrando o comunicado, a Globo reforçou sua postura de transparência em relação aos números de audiência. “Nenhum outro veículo tem seus dados de audiência tão expostos e debatidos como a Globo. E nós consideramos isso como parte da relevância que construímos todo dia com o público”, concluiu.

Durante o evento, William Bonner falou da volta da Fórmula 1 à Globo em 2026, que está sendo transmitida pela Band. Em tom de deboche, o apresentador indagou a plateia: “Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda?”. Comentário que foi interpretado por internautas e profissionais da emissora paulista como uma provocação.

Em outro momento, a chef Renata Vanzetto, mentora do reality “Chef de Alto Nível”, também fez brincadeira ao citar o “MasterChef Brasil”, também da Band: “Pra vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do ‘MasterChef’ juntas”, disparou.

Já Eduardo Sterblitch lançou a terceira indireta da noite, ao comentar o sucesso de “Beleza Fatal”, da HBO Max. “Não tem uma novela no streaming que bombou? Será que alguém ainda assiste às novelas da Globo?”, questionou em tom de humor, antes de fazer uma comparação direta com “Vale Tudo”, da própria emissora.

