Globo se rende a Virginia! Influenciadora participa do “Aberto ao Público”

Tem gente na Globo que torce o nariz, mas não tem mais como ignorar: Virginia Fonseca vai aparecer na tela da emissora nesta terça-feira (28). A influenciadora, que divide opiniões nos bastidores — especialmente entre alguns nomes da casa — participa do programa “Aberto ao Público”, apresentado por Maurício Meirelles.

Não é segredo que parte da classe artística vê a agora namorada de Vini Jr. com desconfiança, talvez pela velocidade com que virou um fenômeno de audiência e publicidade. Mas, aos poucos, ela vai furando a bolha — e agora, literalmente, entra na tela da Globo com um pé no humor e outro na cultura pop que domina as redes.

A presença dela acontece dentro do quadro “Passa o Telefone”, quando MC Daniel, convidado da vez, faz ligações improvisadas para famosos como Anitta, Jade Picon, Ana Castela e, claro, Virgínia. Direto de seu apartamento em São Paulo, ela topa participar ao vivo de um dos “Desafios Malucos” do programa.

Ao lado do então marido, Zé Felipe, Virginia participou do “Conversa com Bial” em 2023, mas nunca mais havia estado em nenhuma outra atração da emissora.

O episódio desta terça está recheado de participações. Além de Virginia, o público vai ver Rodrigo Faro surgindo de surpresa em um consultório odontológico, e o lançamento de uma nova música de MC RN do Capão com MC Nhora, revelado diretamente da plateia. A videochamada com Veigh sela a aposta do programa em misturar improviso, internet e música ao vivo.

Com direção de Gui Cintra e apresentação de Maurício Meirelles ao lado de Murilo Couto, Thiago Ventura e Bruna Louise, “Aberto ao Público” vai ao ar às terças-feiras na Globo, depois de “Vida de Rodeio”, e tem reprise às quintas no Multishow, às 23h45.