27/10/2025
Globo testa youtuber famoso para possível novo programa de humor

A TV Globo está de olho em novos talentos do humor e, segundo fontes deste colunista do Metrópoles, gravou no último fim de semana um programa piloto com o youtuber e humorista carioca Raphael Ghanem.

Se o programa for aprovado pela alta cúpula, pode ganhar um horário na grade muito em breve. De acordo com a apuração, a ideia da emissora é investir em novos talentos do humor já para o ano que vem.

Raphael atraiu os olhares da emissora por seu sucesso nas redes sociais e também nos palcos. Ele tem mais de 9 milhões de seguidores e possui um canal com 1,4 milhões de inscritos.

Além disso, o humorista costuma esgotar ingressos com seus espetáculos pelo país. A ideia do programa na Globo é exatamente seguindo os mesmos moldes que o ator já está acostumado a apresentar no espetáculo “Se é que você me entende”.

Raphael, que teve seu primeiro stand-up apresentado no metrô, chegou a participar do programa 220 Volts, de Paulo Gustavo e, antes de seguir a carreira no humor, foi também escritor.

Aos 35 anos, ele já fez participações em “Verdades Secretas”, “A Lei do Amor” e “Verão 90”.

