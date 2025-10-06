Globo vai anunciar renovação de contrato com Denílson

Apesar dos últimos ruídos, está tudo caminhando muito bem entre o comentarista Denílson e o Grupo Globo.

Tanto assim, que a renovação de contrato com o ex-jogador será anunciada nas próximas horas.

O novo compromisso valerá por mais três anos. Até 2028.

Denílson, além do “Fechamento Sportv” e “Globo Esporte-SP” também marcará presença na plataforma GE TV, entre outras novidades.

A ideia da Globo é transformar o ex-Band em uma das principais estrelas do departamento de esporte e de seus eventos.

Ano que vem, inclusive, é ano de Copa do Mundo!

Por fim, segundo apurado, até houve tentativa de outros grupos no trabalho, mas a Globo foi agressiva na proposta, não só financeira, mas também como projeto para ele.