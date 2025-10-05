Glória Pires revela que não acompanhou remake de “Vale Tudo”. Veja!

O repórter Gabriel Rangel, do Portal LeoDias, esteve presente no Festival de cinema do Rio de Janeiro e teve a oportunidade de falar brevemente com a atriz Glória Pires, que estreou na função de diretora com o filme “Sexa”, lançado no evento na última sexta-feira (3/10). Pires também foi questionada sobre o remake da novela “Vale Tudo”. A intérprete original de Maria de Fátima, no entanto, deixou claro que não acompanhou a nova versão de Manuela Dias e não entrou em detalhes sobre a interpretação de Bella Campos.

Na versão original de “Vale Tudo” (1988), Glória Pires interpretou uma Maria de Fátima extremamente ambiciosa, capaz de enganar a própria mãe e cometer diversos golpes para ascender socialmente. A personagem terminou a trama vivendo uma vida de luxo e sem pagar por seus crimes, tornando-se símbolo da crítica à impunidade proposta pela novela.

No remake, Bella Campos trouxe diferenças à personagem, que ganhou um perfil mais conectado ao universo jovem e contemporâneo, com traços de leveza e comportamento digital, mas mantendo sua natureza manipuladora e ambiciosa.

No entanto, mudanças feitas na nova versão têm gerado críticas de nomes da “velha guarda”. Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga, criticou publicamente o remake de “Vale Tudo” assinado por Manuela Dias. Em suas redes sociais, ele afirmou que Manuela não teve “lastro nem intimidade intelectual” para refazer a obra original de Gilberto Braga, sugerindo que a adaptação não respeita o legado e a complexidade da novela clássica. A crítica gerou repercussão entre fãs e artistas ligados à trama original, evidenciando uma divisão de opiniões sobre o remake.