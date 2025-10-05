05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Glória Pires revela que não acompanhou remake de “Vale Tudo”. Veja!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gloria-pires-revela-que-nao-acompanhou-remake-de-“vale-tudo”.-veja!

O repórter Gabriel Rangel, do Portal LeoDias, esteve presente no Festival de cinema do Rio de Janeiro e teve a oportunidade de falar brevemente com a atriz Glória Pires, que estreou na função de diretora com o filme “Sexa”, lançado no evento na última sexta-feira (3/10). Pires também foi questionada sobre o remake da novela “Vale Tudo”. A intérprete original de Maria de Fátima, no entanto, deixou claro que não acompanhou a nova versão de Manuela Dias e não entrou em detalhes sobre a interpretação de Bella Campos.

Na versão original de “Vale Tudo” (1988), Glória Pires interpretou uma Maria de Fátima extremamente ambiciosa, capaz de enganar a própria mãe e cometer diversos golpes para ascender socialmente. A personagem terminou a trama vivendo uma vida de luxo e sem pagar por seus crimes, tornando-se símbolo da crítica à impunidade proposta pela novela.

Veja as fotos

Reprodução Instagram e TV Globo/ montagem
Reprodução Instagram e TV Globo/ montagem
Reprodução/Globo
Maria de Fátima (Bella Campos) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo
Reprodução: TV Globo
Glória PiresReprodução: TV Globo
Reprodução: Globo
Maria de Fátima (Gloria Pires) “congelada” no fim de “Vale Tudo”: recurso será usado no remakeReprodução: Globo
Reprodução
Reprodução

Leia Também

No remake, Bella Campos trouxe diferenças à personagem, que ganhou um perfil mais conectado ao universo jovem e contemporâneo, com traços de leveza e comportamento digital, mas mantendo sua natureza manipuladora e ambiciosa.

No entanto, mudanças feitas na nova versão têm gerado críticas de nomes da “velha guarda”. Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga, criticou publicamente o remake de “Vale Tudo” assinado por Manuela Dias. Em suas redes sociais, ele afirmou que Manuela não teve “lastro nem intimidade intelectual” para refazer a obra original de Gilberto Braga, sugerindo que a adaptação não respeita o legado e a complexidade da novela clássica. A crítica gerou repercussão entre fãs e artistas ligados à trama original, evidenciando uma divisão de opiniões sobre o remake.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost