03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

GO: bombeiro emociona ao cantar para acalmar paciente em crise. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
go:-bombeiro-emociona-ao-cantar-para-acalmar-paciente-em-crise.-video

Goiânia – Viralizou nas redes sociais um vídeo em que o soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) Vinicius Rufino Lobo tem uma atitude especial com uma paciente, na capital goiana. Isso porque, ele cantou para acalmar a mulher, que estava em crise psiquátrica.

A ocorrência foi atendida na segunda-feira (29/9) no Jardim Planalto, em Goiânia. A cena foi registrada dentro de uma Unidade de Resgate Humanizada (URH) e ganhou destaque pela sensibilidade do militar, que utilizou a música como forma de apoio emocional à vítima, segundo a corporação.

Veja o vídeo:

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência durou mais de cinco horas até que a paciente fosse encaminhada com segurança para atendimento médico especializado. A mulher, que estava em crise, é diagnosticada com bipolaridade e transtorno de ansiedade, e havia agredido familiares.

Leia também

Segundo o próprio Vinicius, no momento em que a equipe chegou para o atendimento, a mulher estava alterada e alternava entre momentos de calmaria e de agressividade, e chegou a xingar os bombeiros.

A URH é uma viatura diferenciada do CBMGO, composta por três bombeiros (dois socorristas e um motorista), criada especialmente para o atendimento de pessoas em sofrimento psíquico e em tentativas de suicídio.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost