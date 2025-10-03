GO: bombeiro emociona ao cantar para acalmar paciente em crise. Vídeo

Goiânia – Viralizou nas redes sociais um vídeo em que o soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) Vinicius Rufino Lobo tem uma atitude especial com uma paciente, na capital goiana. Isso porque, ele cantou para acalmar a mulher, que estava em crise psiquátrica.

A ocorrência foi atendida na segunda-feira (29/9) no Jardim Planalto, em Goiânia. A cena foi registrada dentro de uma Unidade de Resgate Humanizada (URH) e ganhou destaque pela sensibilidade do militar, que utilizou a música como forma de apoio emocional à vítima, segundo a corporação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência durou mais de cinco horas até que a paciente fosse encaminhada com segurança para atendimento médico especializado. A mulher, que estava em crise, é diagnosticada com bipolaridade e transtorno de ansiedade, e havia agredido familiares.

Segundo o próprio Vinicius, no momento em que a equipe chegou para o atendimento, a mulher estava alterada e alternava entre momentos de calmaria e de agressividade, e chegou a xingar os bombeiros.

A URH é uma viatura diferenciada do CBMGO, composta por três bombeiros (dois socorristas e um motorista), criada especialmente para o atendimento de pessoas em sofrimento psíquico e em tentativas de suicídio.