GO: caminhoneiro é arremessado para fora da cabine após pneu estourar

Goiânia – Um caminhoneiro, que não teve a identidade revelada, ficou ferido ao ser arremessado para fora do veículo que dirigia após o pneu estourar. O acidente aconteceu nessa terça-feira (28/10) enquanto o condutor trafegava pela GO-230, na zona rural de Faina, no interior goiano.

Depois que o pneu estourou, o veículo saiu da pista e colidiu contra árvores. Com o impacto da batida, o homem foi jogado para fora. A parte dianteira do caminhão ficou separada da carreta, que também apresentou grande vazamento de óleo.

Resgate da vítima

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para a contenção da via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para os primeiros socorros ao condutor.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itapuranga e segue em observação. Agora o caso deve ser investigado para que as causas do acidente sejam descobertas.