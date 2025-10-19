GO: coronel e delegado são afastados após troca de insultos nas redes

Goiânia – O coronel da Polícia Militar de Goiás, Edson Luís Sousa Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e o delegado da Polícia Civil Carlos Alfama, foram afastados de suas funções pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), após trocarem acusações e ataques pessoais nas redes sociais.

A situação teve início na última sexta-feira (17/10), quando o coronel publicou um vídeo em seu perfil criticando a atuação de Alfama em investigações que envolveram policiais militares. O delegado respondeu, também por meio de vídeo, rebatendo as declarações e fazendo novas acusações contra o oficial.

Em nota conjunta, a SSP-GO, a Polícia Militar e a Polícia Civil confirmaram o afastamento temporário dos dois servidores e informaram que eles ficarão à disposição das respectivas corregedorias enquanto as condutas são apuradas. Segundo a secretaria, a decisão visa “preservar a integração entre as forças de segurança e garantir a efetividade no combate à criminalidade no Estado”.

Leia também

Troca de acusações

Em um vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, o coronel Raiado afirmou que suas críticas não se dirigiam à instituição Polícia Civil, mas sim ao comportamento de Alfama. Ele classificou o delegado como “puritano hipócrita” e o acusou de agir com “vaidade travestida de justiça”.

“Não estou aqui para atacar a Polícia Civil, pelo contrário. Mas respeitar a instituição não é se calar diante de quem mancha o uniforme ou desonra o sistema de justiça”, declarou o coronel. “O delegado Alfama optou por se manifestar quando não foi chamado. Já tentou incriminar policiais militares com base em suposições e pré-julgamentos indevidos. Isso é pura vaidade, Alfama. Vaidade travestida”, disse Raiado.

O coronel insinuou ainda que o delegado teria um histórico de conflitos internos e motivações políticas. “Pra mim, você não representa a Polícia Civil, nem os delegados sérios. Representa uma minoria ideológica que usa o distintivo para alimentar o ego. Enquanto você fala em cursinho, tem policial sangrando lá na rua para manter a paz”, afirmou o militar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ÉDSON ROCHA (@coroneledsonraiado)

Em resposta, o delegado Carlos Alfama afirmou que o coronel ultrapassou limites ao divulgar trechos de interrogatórios oficiais conduzidos por ele e rebateu as acusações com tom igualmente incisivo: “Coronel, lave a sua boca para falar de mim. Lave a sua boca antes de colocar o meu nome na sua fala. Você é um personagem”, afirmou Alfama.

“Eu estou há quatro anos numa delegacia de homicídios, com mais de uma centena de homicidas presos. Enquanto isso, o senhor pedia licença para ser segurança de candidato a político. Sua competência é tão grande que o candidato levou uma cadeirada do Datena.”

O delegado também acusou o oficial de usar as redes sociais para autopromoção e de agir por motivações políticas: “Esse personagem que o senhor criou para ser digital influencer só engana paisano em rede social. Dentro da polícia, todo mundo sabe das suas aspirações partidárias. E, se o senhor tiver críticas ao meu trabalho, vá até a delegacia e fale comigo frente a frente.”

Alfama encerrou o vídeo afirmando que considera “vergonhoso” o fato de um delegado e um coronel “baterem boca em rede social”, mas reforçou que não deixaria de responder “ataques pessoais disfarçados de crítica institucional”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos Alfama | Concursos Públicos (@carlos.alfama)

A SSP-GO ressaltou que “tais condutas pontuais não abalam a integração entre as instituições”, reforçando o compromisso das forças policiais goianas com a manutenção da ordem pública e o respeito mútuo entre as corporações.

Veja a nota completa:

NOTA CONJUNTA – SSP/PM/PC

Diante dos fatos ocorridos desde o dia 17.10.2025 em que o Coronel PM Édson Luís Souza Melo Rocha e Delegado de Polícia Carlos Alfama propagaram ataques mútuos por meio de suas mídias sociais, a Secretaria de Segurança Pública, a Policia Militar e a Polícia Civil esclarecem que não coadunam com posturas individualizadas de agentes públicos que possam ensejar qualquer divergência e manutenção da boa relação e da integração entre as Forças de Segurança Pública do Estado de Goiás.

Deste modo, com o foco na manutenção do pilar sólido da integração entre as Forças de Segurança Pública e o combate efetivo à criminalidade no âmbito do Estado, bem como a manutenção e a garantia da ordem social no intento de se preservar vidas e proteger os cidadãos, a Secretaria de Segurança Pública informa que ambos os agentes públicos serão imediatamente afastados de suas funções e ficarão a disposição de seus respectivos órgãos correcionais para que sejam apuradas suas condutas.

A Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil, afirmam que tais condutas pontuais não abalam os serviços integrados entre as instituições e garantem com o nível de excelência de suas atribuições constitucionais de manutenção e preservação da ordem pública em todo o Estado de Goiás.

Renato Brum dos Santos – Secretário de Segurança Pública

Coronel PM Marcelo Granja – Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás

Delegado de Polícia André Gustavo Corteze Ganga – Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás