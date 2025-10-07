GO: corpo de líder religioso é achado em rio após sumir em pescaria

Goiânia – O corpo do líder religioso Danilo Jacinto Macedo, de 41 anos, foi encontrado nessa segunda-feira (6/10), no Rio Paranaíba, em Corumbaíba, na região sudeste de Goiás. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, estava desaparecido desde sábado (4/10).

Danilo era morador de Caldas Novas (GO) e membro da Igreja Batista Vida Nova e do conselho do Colégio Confessional Cristão (Colégio C3). O corpo dele foi localizado na região da Fazenda Nossa Senhora das Graças, a uma profundidade de 7 metros e cerca de 100 metros da margem, de acordo com os bombeiros.

Leia também

Conforme informado pela equipe de resgate, Danilo pescava com amigos quando tentou resgatar uma embarcação que havia ficado à deriva no lago, e não retornou à superfície.

Desde o desaparecimento, no sábado, os bombeiros iniciaram buscas em três ciclos operacionais, com uso de embarcação motorizada e equipamentos de mergulho. Após ser retirado da água, o corpo da vítima foi entregue à Polícia Científica.

“Durante as buscas, os militares enfrentaram condições adversas, como baixa visibilidade e grande quantidade de galhadas no fundo do rio, exigindo o uso de técnicas específicas de mergulho, como espiral, leque crescente e linha”, destacou a corporação.

Homenagens

Nas redes sociais, a Igreja Batista Vida Nova comunicou o velório de Danilo, realizado na madrugada desta terça-feira (7/10).

Em nota, o Colégio C3 lamentou a morte do líder religioso. “O Danilo foi um membro ativo e um servo fiel para que o Colégio C3 existisse. Obrigado, Danilo. Aquilo em que você acreditou terá impacto na eternidade”, destacou o texto.

A morte gerou comoção entre os fiéis da igreja. Ele deixou esposa e dois filhos. E completaria 42 anos na quarta-feira (8/10). Danilo foi sepultado no Cemitério São Jorge, em Caldas Novas.