GO: corpo de líder religioso é achado em rio após sumir em pescaria

Goiânia – O corpo do líder religioso Danilo Jacinto Macedo, de 41 anos, foi encontrado nessa segunda-feira (6/10), no Rio Paranaíba, em Corumbaíba, na região sudeste de Goiás. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, estava desaparecido desde sábado (4/10).

Danilo era morador de Caldas Novas (GO) e membro da Igreja Batista Vida Nova e do conselho do Colégio Confessional Cristão (Colégio C3). O corpo dele foi localizado na região da Fazenda Nossa Senhora das Graças, a uma profundidade de 7 metros e cerca de 100 metros da margem, de acordo com os bombeiros.

Conforme informado pela equipe de resgate, Danilo pescava com amigos quando tentou resgatar uma embarcação que havia ficado à deriva no lago, e não retornou à superfície.

Desde o desaparecimento, no sábado, os bombeiros iniciaram buscas em três ciclos operacionais, com uso de embarcação motorizada e equipamentos de mergulho. Após ser retirado da água, o corpo da vítima foi entregue à Polícia Científica.

“Durante as buscas, os militares enfrentaram condições adversas, como baixa visibilidade e grande quantidade de galhadas no fundo do rio, exigindo o uso de técnicas específicas de mergulho, como espiral, leque crescente e linha”, destacou a corporação.

Homenagens

Nas redes sociais, a Igreja Batista Vida Nova comunicou o velório de Danilo, realizado na madrugada desta terça-feira (7/10).

Em nota, o Colégio C3 lamentou a morte do líder religioso. “O Danilo foi um membro ativo e um servo fiel para que o Colégio C3 existisse. Obrigado, Danilo. Aquilo em que você acreditou terá impacto na eternidade”, destacou o texto.

A morte gerou comoção entre os fiéis da igreja. Ele deixou esposa e dois filhos. E completaria 42 anos na quarta-feira (8/10). Danilo foi sepultado no Cemitério São Jorge, em Caldas Novas.

