14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

GO: fazenda mantinha 108 pessoas em condições análogas à escravidão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
go:-fazenda-mantinha-108-pessoas-em-condicoes-analogas-a-escravidao

Goiânia – Trabalhadores rurais que viviam em condições análogas à escravidão foram resgatados em uma fazenda de Vila Boa, na região leste goiana, durante uma operação do Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPTGO). Segundo o órgão, as 108 pessoas que estavam no local dormiam em alojamentos insalubres, sem banheiros e consumiam água contaminada.

Conforme o MPTGO, a fazenda tinha várias violações trabalhistas. Os trabalhadores prestavam serviços às empresas Companhia Bioenergética Brasileira (CBB) e ATAC Participação e Agropecuária S/A, ambas em recuperação judicial.

Após fiscalização, as companhias foram obrigadas a assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), e se comprometeram a pagar mais de R$ 1,5 milhão em verbas rescisórias e indenizações.

Leia também

Condições desumanas

Segundo o relatório da operação, os trabalhadores viviam em alojamentos superlotados e sem ventilação, com forte cheiro de lixo e ausência de condições mínimas de higiene. No local de trabalho, não havia banheiros e os empregados eram forçados a fazer suas necessidades no mato.

A água disponível continha coliformes fecais, e não existia espaço apropriado para refeições. Além disso, o documento expedido pelo MPT também diz que os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas e contavam com alimentação “limitadíssima”, apesar das atividades envolverem grandes gastos calóricos.

O documento também diz que nem todos os trabalhadores estavam registrados e que os trabalhadores eram trazidos, principalmente, do estado do Maranhão. Consta ainda que os trabalhadores não contavam com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para desempenho de suas atividades.

Pelo acordo firmado, as empresas deverão pagar R$ 861 mil em verbas rescisórias e R$ 677 mil em indenizações individuais por danos morais. Os valores serão destinados a ações específicas definidas pelo MPT.

O TAC também obriga as empresas a regularizar as contratações, proíbe o uso de intermediários e impõe a adoção do Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural (PGRTR). Além disso, determina que os alojamentos fiquem a no máximo 30 km do local de trabalho, com deslocamento diário de até 25 minutos, e que ofereçam instalações sanitárias, áreas de convivência e água potável.

A investigação começou após denúncia anônima, recebida por meio dos canais oficiais, como o Sistema Ipê, o Aplicativo Pardal e o Disque 100.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost