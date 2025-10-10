10/10/2025
GO: motorista é denunciado por homicídio após acidente com 8 mortes

Escrito por Metrópoles
Goiânia – O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou José Júnior Fernandes Mota, de 46 anos, apontado como o motorista responsável pelo acidente que provocou a morte de oito pessoas, seis da mesma família, na BR-153, em Campinorte, no norte goiano. A tragédia aconteceu na noite de 20 de setembro.

O suspeito, que estava bêbado no momento do acidente, fugiu sem prestar socorro, e acabou preso momentos depois. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez. A caminhonete foi encontrada escondida. Agora, ele responde por oito homicídios dolosos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista conduzia uma caminhonete Toyota Hilux em alta velocidade e sob efeito de álcool quando atingiu a traseira do carro onde estava a família.

Com o impacto, o veículo foi arremessado para a pista contrária e colidiu contra uma carreta. Antes de tombar, a carreta ainda atingiu uma motocicleta, com duas pessoas.

Vítimas em Campinorte

As vítimas da mesma família foram identificadas como José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32, e os quatro filhos do casal, José Victor Souto, de 17, Emanuela da Silva Souto, de 14, José Arthur da Silva Souto, de 10, e Théo Souto, de 3, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Na motocicleta atingida estavam Wellington Vieira Bruno, 42, e Rosemaria Ferreira Mendonça, que também morreram no local. Uma criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital. O motorista da carreta sofreu lesões leves e foi levado ao Hospital Municipal de Campinorte.

Reincidente

José Júnior foi condenado por provocar outro acidente, em março de 2018, de acordo com a Justiça. A sentença dele e da mãe foi publicada em agosto. Eles foram condenados a pagar uma indenização solidária pela colisão, que não teve mortes.

Segundo documentos disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Goiás, ele foi condenado a pagar R$ 27.209 por danos materiais a Marilda Ferreira, uma das envolvidas no primeiro acidente.

Após a tragédia com oito vítimas, Marilda, que também mora em Campinorte, disse que foi um “milagre” ter sobrevivido em 2018. Por meio das redes sociais, ela contou que viajava com o filho e três sobrinhos quando José Fernandes, que estava embriagado, tentou uma ultrapassagem, colidiu em outro veículo e em seguida atingiu o carro dela.

O impacto lançou a família para fora da pista, jogando o veículo em uma ribanceira. “O carro dele caiu em cima do nosso. Foi um milagre termos sobrevivido”, relatou, emocionada.

