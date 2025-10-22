22/10/2025
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena
GO: mulher morta a tiros pelo ex tinha medida protetiva contra ele

Goiânia – Bárbara Valim da Silva, de 28 anos, morta pelo ex-companheiro dentro de um condomínio residencial, na capital goiana, tinha uma medida protetiva em vigor contra ele, de acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Ela foi assassinada a tiros no bairro Jardim Cerrado 6 e deixou dois filhos, um deles fruto do relacionamento com o suspeito.

O crime aconteceu no último sábado (18/10) e o suspeito Luiz Gustavo Rodrigues Rocha foi preso. No domingo (19/10), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Na decisão, o magistrado Joviano Carneiro Neto considerou haver risco à ordem pública e de o autor cometer outros crimes caso fosse liberado. “O acusado, mesmo com medida de protetiva de urgência deferida em favor da vítima, não hesitou em supostamente praticar o crime de feminicídio, o que revela total desprezo pelas determinações judiciais e pelas normas de proteção à integridade física e à vida da ofendida”, disse o juiz.

Confissão do crime

Em um vídeo divulgado pela polícia, Luiz Gustavo confessou o crime. Ele contou que foi ao condomínio tentar conversar com Bárbara, que se recusou. “Quando eu vi, eu já tinha feito. Já apertei (o gatilho) e virei as costas”, afirmou o ex. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso por feminicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do crime.

