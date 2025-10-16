16/10/2025
Goiânia: treinador é preso por abuso a alunos em escolinha de futebol

Goiânia – Um treinador de futebol, de 71 anos, foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de alunos adolescentes atendidos em uma escolinha de futebol ligada a um clube da capital goiana. A ação foi deflagrada após denúncia apresentada por pais de vítimas e acompanhamento do Conselho Tutelar, que solicitou apoio da corporação para averiguação dos fatos.

A prisão aconteceu nessa quarta-feira (15/10), no Setor Santa Luzia. A Guarda Civil Metropolitana de Aparecida foi acionada e realizou a prisão do treinador, que não ofereceu resistência e confessou o crime.

O profissional era responsável por cerca de 120 adolescentes, entre 14 e 17 anos, que treinam na escola-base do Goiânia Esporte Clube.

Treinador recebia alunos em casa

Segundo as investigações, o suspeito recebia os alunos na escolinha e na própria casa também. Três dos alunos não são de Goiânia e viviam na casa do suspeito. De acordo com os jovens, os abusos aconteceram na residência do professor.

Uma medida protetiva foi solicitada para que ele não se aproxime dos adolescentes e da escolinha. Durante a condução, dois aparelhos celulares foram apreendidos com o suspeito e entregues à Polícia Civil para análise pericial.

O Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia continuará responsável pelo acompanhamento psicossocial e jurídico das vítimas, bem como pelo encaminhamento do caso às instâncias competentes.

Até o momento, o Goiânia Esporte Clube não se manifestou sobre o caso.

ESCOLHA DO EDITOR

