10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Goiás: cachaça com maconha é apreendida em fiscalização contra metanol

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
goias:-cachaca-com-maconha-e-apreendida-em-fiscalizacao-contra-metanol

Durante uma operação contra bebidas falsas e contaminadas por metanol, em Anápolis, no Goiás, nessa quinta-feira (9/10), a Polícia Militar do estado encontrou uma cachaça com maconha. O produto estava armazenado artesanalmente em garrafas pet e era vendido por R$ 4.

Segundo a polícia, o estabelecimento funcionava sem alvará. Os responsáveis foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Além da distribuidora, outras três lojas de bebida foram fiscalizadas: dois receberam prazos para regularização de alvarás vencidos e o outro teve bebidas apreendidas para análise por suspeita de adulteração.

Participaram da “Operação Metanol” o Procon, a Polícia Civil, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Técnico-Científica (PTC).

Leia também

Metanol

Até a publicação desta reportagem, o Ministério da Saúde havia informado 246 notificações de casos suspeitos, sendo 217 casos de intoxicação em investigação e 29 casos confirmados no país. Os dados são desta sexta-feira (10/10)

O estado de Goiás tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação.

Até o momento, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação. Ao todo, foram registrados 25 casos em São Paulo, 3 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.

Em relação aos óbitos, cinco foram confirmados em São Paulo. Outros 12 seguem em investigação, sendo 1 no Ceará, 1 em Minas gerais, 1 no Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco e 6 em São Paulo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost