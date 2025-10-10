Goiás: cachaça com maconha é apreendida em fiscalização contra metanol

Durante uma operação contra bebidas falsas e contaminadas por metanol, em Anápolis, no Goiás, nessa quinta-feira (9/10), a Polícia Militar do estado encontrou uma cachaça com maconha. O produto estava armazenado artesanalmente em garrafas pet e era vendido por R$ 4.

Segundo a polícia, o estabelecimento funcionava sem alvará. Os responsáveis foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Além da distribuidora, outras três lojas de bebida foram fiscalizadas: dois receberam prazos para regularização de alvarás vencidos e o outro teve bebidas apreendidas para análise por suspeita de adulteração.

Participaram da “Operação Metanol” o Procon, a Polícia Civil, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Técnico-Científica (PTC).

Metanol

Até a publicação desta reportagem, o Ministério da Saúde havia informado 246 notificações de casos suspeitos, sendo 217 casos de intoxicação em investigação e 29 casos confirmados no país. Os dados são desta sexta-feira (10/10)

O estado de Goiás tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação.

Até o momento, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação. Ao todo, foram registrados 25 casos em São Paulo, 3 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.

Em relação aos óbitos, cinco foram confirmados em São Paulo. Outros 12 seguem em investigação, sendo 1 no Ceará, 1 em Minas gerais, 1 no Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco e 6 em São Paulo.