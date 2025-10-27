27/10/2025
Golaços e grandes jogos marcam a estreia da Copa Brasília Sub-20

Escrito por Metrópoles
golacos-e-grandes-jogos-marcam-a-estreia-da-copa-brasilia-sub-20

A Copa Brasília Sub-20 teve seus primeiros jogos disputados neste final de semana. A competição tem transmissão exclusiva e com imagens pelo Metrópoles.

As primeiras partidas foram bem movimentadas, e contaram com foram vistos vários golaços. Ao todo foram 15 gols nos quatro compromissos, uma média de 3,75.

Confira como foram os duelos:

Greval 3 x 2 Samambaia

Na estreia da competição, que aconteceu no sábado (25/10), no Kennedy, em Luziânia, o Greval conseguiu os três primeiros pontos após virar o jogo contra o Samambaia, em partida de dois pênaltis marcados. Pelo lado dos mandantes, Azevedo, Dudu e Tony Kroos balançaram as redes, enquanto Relre e Naruto marcaram pelo Cachorro Salsicha.

Brasiliense 3 x 3 Canaã

No jogo mais eletrizante da rodada, o Brasiliense chegou a abrir dois gols de vantagem, mas os visitantes conseguiram o empate, em disputa que aconteceu na Boca do Jacaré neste domingo (26/10). Pelo lado do Jacaré, Thiaguinho fez um hat-trick e assumiu a ponta na artilharia, já no Canaã marcaram JP Gobira e Pedro Bahia duas vezes. Confira os gols:

 

Capital 0 x 1 Luziânia

Também na manhã do domingo (26/10), no Estádio JK, o Luziânia venceu com um gol solitário de Ruan Riquelme fora de casa. Com o resultado a equipe chegou à liderança da competição. Veja o gol:

Ceilândia 0 x 3 Real Brasília

Atual campeão, o Real Brasília venceu no Abadião neste domingo (26/10) em sua estreia. Marcaram para o Leão do planalto Huriel, Andreison e Alan Guilherme.

Próxima Rodada

No próximo final de semana, acontecem os jogos da segunda rodada. Confira as partidas:

Real Brasília x Brasiliense
Samambaia x Ceilândia
Canaã x Capital
Luziânia x Greval

