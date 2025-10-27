Golaços e grandes jogos marcam a estreia da Copa Brasília Sub-20

A Copa Brasília Sub-20 teve seus primeiros jogos disputados neste final de semana. A competição tem transmissão exclusiva e com imagens pelo Metrópoles.
As primeiras partidas foram bem movimentadas, e contaram com foram vistos vários golaços. Ao todo foram 15 gols nos quatro compromissos, uma média de 3,75.
Confira como foram os duelos:
Leia também
-
Copa Brasília Sub-20: três times largam na frente. Confira os gols
-
Metrópoles Esportes transmitirá partidas da Copa Brasília Sub-20
-
Arbitral define o regulamento e os jogos da Copa Brasília Sub-20
-
Copa Brasília de Drift agita Sobradinho no próximo final de semana
Greval 3 x 2 Samambaia
Na estreia da competição, que aconteceu no sábado (25/10), no Kennedy, em Luziânia, o Greval conseguiu os três primeiros pontos após virar o jogo contra o Samambaia, em partida de dois pênaltis marcados. Pelo lado dos mandantes, Azevedo, Dudu e Tony Kroos balançaram as redes, enquanto Relre e Naruto marcaram pelo Cachorro Salsicha.
Brasiliense 3 x 3 Canaã
No jogo mais eletrizante da rodada, o Brasiliense chegou a abrir dois gols de vantagem, mas os visitantes conseguiram o empate, em disputa que aconteceu na Boca do Jacaré neste domingo (26/10). Pelo lado do Jacaré, Thiaguinho fez um hat-trick e assumiu a ponta na artilharia, já no Canaã marcaram JP Gobira e Pedro Bahia duas vezes. Confira os gols:
Capital 0 x 1 Luziânia
Também na manhã do domingo (26/10), no Estádio JK, o Luziânia venceu com um gol solitário de Ruan Riquelme fora de casa. Com o resultado a equipe chegou à liderança da competição. Veja o gol:
Ceilândia 0 x 3 Real Brasília
Atual campeão, o Real Brasília venceu no Abadião neste domingo (26/10) em sua estreia. Marcaram para o Leão do planalto Huriel, Andreison e Alan Guilherme.
Próxima Rodada
No próximo final de semana, acontecem os jogos da segunda rodada. Confira as partidas:
Real Brasília x Brasiliense
Samambaia x Ceilândia
Canaã x Capital
Luziânia x Greval