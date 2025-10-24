24/10/2025
Golden é resgatado de caminhão e “renasce” com o amor de uma família

Escrito por Metrópoles
golden-e-resgatado-de-caminhao-e-“renasce”-com-o-amor-de-uma-familia

Depois do casamento dos sonhos e da tão aguardada lua de mel, um casal inglês acreditava que a emoção daquele ano já tinha chegado ao ápice. Mas uma simples mensagem de celular mudou o rumo de suas vidas — e a de um cão que estava do outro lado do mundo.

Na tela, a foto de um Golden Retriever de olhar doce e cansado atravessou barreiras e tocou o coração da recém-casada. Naquele instante, ela soube: não era apenas mais um pedido de ajuda. Era um chamado.

Do terror ao resgate: o passado que Brooklyn deixou para trás

O golden se chamava Brooklyn e havia sido resgatado de um futuro cruel em um caminhão de carne na China. Ele foi um entre aproximadamente sessenta cães salvos pelo grupo Harbin SHS naquela operação de resgate.

Ainda que o casal já tivesse um Golden em casa — o simpático Stanley — a imagem daquele cão frágil, que havia sobrevivido ao horror, não saía da mente da tutora. O amor por animais falou mais alto, e a decisão foi tomada com o coração.

Enquanto a família se preparava no Reino Unido, Brooklyn atravessava continentes rumo à nova vida. Semanas depois, a porta se abriu para o recomeço. “No momento em que nos olhamos, Brooklyn parecia suplicar por amor… e ao mesmo tempo oferecer toda a confiança que restava nele”, relembra ela.

Continue a leitura no site Cães Online, parceiro do Metrópoles. 

