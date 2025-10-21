Goleadas marcam terça-feira de Champions League; confira os resultados da rodada

A terça-feira (21/10) foi marcada por goleadas históricas na Champions League 2025/26. As redes balançaram com força em várias partidas da terceira rodada da fase de grupos, com Barcelona, PSG, Arsenal, Inter de Milão e PSV vencendo seus adversários por quatro gols ou mais de diferença.

Destaques da rodada

Logo no início do dia, o Barcelona atropelou o Olympiacos por 6 x 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys, com hat-trick de Fermín López, dois gols de Marcus Rashford e um pênalti convertido por Lamine Yamal.

Na Bélgica, a Inter de Milão manteve os 100% de aproveitamento, vencendo o Union Saint-Gilloise por 4 x 0, enquanto o Arsenal fez o mesmo placar diante do Atlético de Madrid, em Londres. Os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães abriram o marcador, e Viktor Gyökeres completou a goleada com dois gols.

O PSG protagonizou o placar mais impressionante da rodada: 7 x 2 sobre o Bayer Leverkusen, na Alemanha, em uma atuação de altíssima eficiência — foram sete finalizações certas e sete gols marcados.

Outro destaque foi o PSV, que garantiu sua primeira vitória na competição ao golear o Napoli por 6 x 2, no Philips Stadion.

Resultados completos da terça-feira (21/10)

Barcelona 6 x 1 Olympiacos

Kairat 0 x 0 Pafos

Newcastle 3 x 0 Benfica

PSV 6 x 2 Napoli

Bayer Leverkusen 2 x 7 PSG

Union Saint-Gilloise 0 x 4 Inter de Milão

Copenhague 2 x 4 Borussia Dortmund

Villarreal 0 x 2 Manchester City

Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid

A rodada foi uma das mais movimentadas da atual edição, com 43 gols marcados em nove partidas — uma média superior a 4,7 gols por jogo, comprovando o espírito ofensivo que tem dominado a Champions nesta temporada.

Fonte: UEFA / ESPN / TNT Sports

