Goleiro da Inter de Milão atropela e mata idoso de 81 anos na Itália

O goleiro Josep Martínez, reserva da Inter de Milão, atropelou e matou um idoso de 81 anos na manhã desta terça-feira (28/10), em Fenegrò, na região de Como, na Itália.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, o homem estava em uma cadeira de rodas quando foi atingido e não resistiu ao impacto. Os serviços de emergência foram acionados, mas não conseguiram reanimar a vítima.

O jogador parou imediatamente para prestar socorro e permaneceu no local, colaborando com as autoridades durante as investigações. Ainda de acordo com as informações iniciais, o idoso teria invadido a faixa contrária acidentalmente, o que provocou o atropelamento.

O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, cancelou a entrevista coletiva que estava prevista para esta terça-feira, antes do confronto contra a Fiorentina, em respeito ao ocorrido.

Fonte: La Repubblica / Gazzetta dello Sport

Redigido por ContilNet