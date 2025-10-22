Goleiro da LDU volta a enfrentar o Palmeiras após falha em 2009; veja

O reencontro entre LDU e Palmeiras, nesta quinta-feira (23/10), às 21h30, em Quito, terá um detalhe curioso. Alexander Domínguez, de 38 anos, será o titular da equipe equatoriana. Ele substitui Gonzalo Valle, que se lesionou. O goleiro esteve em campo na última vez em que os dois clubes se enfrentaram, em 2009.
Naquele jogo, ele entrou no segundo tempo e sofreu gol após falhar em cobrança de falta de Diego Souza, na vitória do Palmeiras por 2 a 0.
Leia também
-
Goleiro titular da LDU se lesiona e desfalca equipe contra o Palmeiras
-
Pai de Endrick não descarta retorno de atacante ao Palmeiras; confira
Confira o lance:
Com a lesão de Gonzalo Valle, a LDU deve ter o veterano Alexander Domínguez, de 38 anos, como titular na quinta-feira.
Em 2009, ele substituiu Cevallos e levou esse gol de Diego Souza.
O alviverde venceu por 2×0 no Palestra Itália. https://t.co/Jma3qea0K6 pic.twitter.com/GlomvMOZ2h
— Gustavo Soler (@falasoler) October 21, 2025
Na época, o titular da LDU era Francisco Cevallos. Ele se machucou no primeiro tempo, e Domínguez precisou assumir a meta com o time já perdendo por 1 a 0. Na cobrança de falta de Diego Souza, a bola veio forte, mas possível de defesa. No entanto, o goleiro reserva da Liga de Quito espalmou para dentro do gol.
2 imagensFechar modal.1 de 2
Alexander Domínguez será titular contra o Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Libertdores
Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images2 de 2
Alexander Domínguez já jogou e falhou contra o Palmeiras em 2009
Kevin Abele/Icon Sportswire via Getty Images
Domínguez teve uma trajetória de destaque no futebol. Foi campeão da Libertadores em 2008, bicampeão da Recopa Sul-Americana e bicampeão da Copa Sul-Americana. Jogou ainda em clubes do México, Argentina, Uruguai e Colômbia, até retornar à LDU em 2022.
A LDU aposta na experiência do goleiro para segurar o ataque do Palmeiras em Quito e tenta garantir vantagem no jogo de ida da semifinal.