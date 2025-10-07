Goleiro John diz que primeira convocação para a seleção é um sonho







Com a sua primeira convocação para a seleção brasileira, o goleiro John vive um momento especial em sua carreira. Em entrevista concedida nesta terça-feira (7) para a CBF TV, o atleta do Nottingham Forest (Inglaterra) afirmou que está realizando um sonho.

“Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado”, declarou o goleiro, que foi chamado para a vaga de Ederson, do Fenerbahçe (Turquia), que acabou cortado por causa de um problema físico.

Notícias relacionadas:

Na entrevista, John deixou claro que encara os dois próximos compromissos do time do Brasil (diante da Coreia do Sul e do Japão) com grande expectativa: “Vou encarar todos os dias com uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis. Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível”.

O jogador do Nottingham Forest também afirmou que atuar na seleção nacional sob o comando de grandes nomes do futebol mundial é um sonho: “Está sendo tudo um sonho estar aqui na seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a seleção, então estar aqui para mim não tem preço. Estou muito feliz, contente”.

O primeiro compromisso do Brasil na Data Fifa de outubro será contra a Coreia do Sul, na próxima sexta-feira (10) a partir das 8h (horário de Brasília) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul. Depois será a hora de encarar os japoneses, na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30 no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.