Golpe de R$ 146 milhões: MPSP denuncia influenciador Gabriel Spalone

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o empresário e influenciador Gabriel Spalone e outros dois homens por furto e associação criminosa. O trio é acusado de desviar R$ 146 milhões por meio de operações via Pix. Segundo a promotora que apresentou a denúncia, as investigações demonstraram “a articulação, poder financeiro e a expertise do grupo criminoso”.

Spalone foi preso no último sábado (27/9), quando desembarcava no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, na Argentina. Após pedido da Polícia Civil, a Justiça converteu a prisão de temporária para preventiva, que não tem prazo e acontece antes da condenação. O influenciador segue detido na Argentina e não há previsão de transferência para o Brasil.

Em, nota, a defesa de Gabriel Spalone afirmou que teve acesso recente à íntegra do processo e que já entrou com pedido de revogação da prisão preventiva “diante da nulidade da inclusão na Interpol e na detenção em solo Argentino (que foi feita por uma prisão temporária vigente no Brasil, que não cabe inclusão na Interpol)”.

“O relatório final da Polícia Civil é totalmente genérico e sem indício ou prova de qualquer crime por parte do influencer e empresário e sua conduta individualizada, e a acusação por parte do Ministério Público não possui nenhum elemento ou força para resultar na condenação do influencer, e sim a única hipótese é a sua absolvição diante da sua inocência, o que ficará provado na instrução processual”, afirmou o advogado Eduardo Maurício.

Desvio de dinheiro

Gabriel Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai e acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), ele está envolvido em um golpe que atingiu uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Os suspeitos usaram a credencial de uma prestadora de serviço para desviar os valores.

A investigação constatou que o esquema utilizou 10 contas mantidas na entidade bancária para recebimento dos valores. Os golpistas utilizaram transferências via Pix. A equipe conseguiu identificar os responsáveis pela estrutura para o desvio e a utilização da credencial.

O esquema conseguiu transferir R$ 146.593.142,28. Pouco mais de R$ 107 milhões foram estornados e o prejuízo final foi de aproximadamente R$ 40 milhões.

Prisão em avião

O influenciador estava foragido desde o dia 23 de setembro, quando o Deic deflagrou a Operação Dubai. No dia 26 de setembro, ele foi preso no Panamá, mas acabou solto menos de 24 horas depois por não haver, naquele momento, ordem de prisão internacional contra ele.

Horas após a soltura, o nome dele foi incluído na Difusão Vermelha de procurados da Interpol. Assim, ele foi preso dentro de um avião enquanto desembarcava no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, na capital argentina.