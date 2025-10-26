26/10/2025
Golpe de R$ 80 mil em fazendeiro: cartomante fazia rituais no DF e GO

A cartomante conhecida como Sabrina Vitória, que, na verdade, se chama Sabrina Saviti Jorge, foi presa por extorquir um fazendeiro de 66 anos em Goianésia (GO). Ela já responde por outros crimes de extorsão e estelionato em Goianésia, Uruaçu e no Distrito Federal. A mulher vendia “pacotes de rituais espirituais” a suas vítimas.

Sabrina foi capturada na última segunda-feira (20/10) por policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri). A prisão aconteceu após um fazendeiro denunciar que vinha sendo chantageado. Mesmo com histórico criminal e vários antecedentes, Sabrina foi solta na quinta-feira (22/10) após pagar fiança de R$ 15 mil. Apesar da liberdade, ela deverá cumprir medidas cautelares, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo a investigação, o homem conheceu Sabrina após ouvir um anúncio em uma rádio local e procurou seus serviços espirituais para supostamente quebrar algumas maldições dele. Depois da consulta, ela passou a ameaçá-lo e exigir transferências via Pix. Ao todo, o fazendeiro teve prejuízo superior a R$ 80 mil.

Para intimidar a vítima, ela enviava mensagens apenas com “Oi”, apagava conversas e fazia chamadas que atendia por poucos segundos antes de desligar para provocar resposta.

“Espíritos malignos”

Na primeira consulta, Sabrina cobrou R$ 6 mil para realizar o trabalho. Após o pagamento inicial, a mulher passou a ameaçar a vítima, afirmando que “espíritos malignos” causariam danos a ele e à família caso não mandasse mais dinheiro.

Assustado, o homem realizou diversos repasses financeiros ao longo de meses, totalizando em torno de R$ 80 mil. No último dia 19, a suspeita intensificou as ameaças, exigindo R$ 22 mil adicionais, supostamente para “fechar a mesa de macumbaria” e encerrar os transtornos espirituais.

Foi nesse momento que a vítima, temendo pela própria segurança, procurou a delegacia. As equipes do Gepatri iniciaram diligências imediatas e prenderam Sabrina em flagrante, no momento em que ela deixava o imóvel onde realizava atendimentos.

A imagem da autuada foi divulgada com o objetivo de auxiliar na identificação de possíveis outras vítimas.

