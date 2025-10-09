Golpe no INSS: PF cumpre 66 mandados de busca e apreensão na nova fase da operação

A Polícia Federal (PF) intensificou, na manhã desta quinta-feira (9/10), as ações contra um vasto esquema de desvios de recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova etapa da Operação Sem Desconto foca no aprofundamento das investigações sobre descontos irregulares em benefícios de aposentados.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), foram emitidos 66 mandados de busca e apreensão, distribuídos por oito estados e pelo Distrito Federal. O maior número de diligências ocorreu em São Paulo (45) e Sergipe (12), atingindo também Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e o DF.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Aplicativo Meu INSS Divulgação Antonio Carlos Camilo Antunes Reprodução Antonio Carlos Camilo Nunes ficou conhecido como o “careca do INSS” Reprodução / YouTube Voltar

Próximo

O objetivo central desta fase, conforme a PF, é “esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”. De acordo com o G1, fontes ligadas à investigação apontam que o foco está em três empresas que seriam a base da estrutura de lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Os investigados respondem por crimes graves, incluindo peculato, estelionato qualificado, corrupção ativa, uso de documento falso, lavagem de capitais e organização criminosa. A operação desta quinta-feira dá prosseguimento à fase inicial, realizada em setembro, quando o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti foram presos. No total, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão.