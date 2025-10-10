Golpista finge ser servidora do TJ para comer de graça em restaurantes

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), nessa quinta-feira (9/10), pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Segundo os investigadores, ela almoçava em restaurantes e deixava os estabelecimentos sem pagar a conta. Para escapar impune, a suspeita dizia ser servidora do Tribunal de Justiça.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, nas últimas semanas, a suspeita foi conduzida à delegacia pelo menos cinco vezes, após ser flagrada entrando em estabelecimentos, consumindo pratos e bebidas de alto valor e deixando o local sem efetuar o pagamento.

Leia também

“Para aplicar os golpes, a autora se identificava como servidora do Tribunal de Justiça. Em todas as ocasiões em que foi apresentada na delegacia, não demonstrou arrependimento e afirmava que a lei e o suposto cargo que dizia ocupar a beneficiariam”, relatou o delegado.

A mulher foi presa em flagrante pelas equipes do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação conjunta com a 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Quando foi surpreendida pelos policiais, ela tentava aplicar um novo golpe em uma loja de chocolate e produtos finos localizada no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A suspeita foi encaminhada para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça para responder pelos delitos cometidos.