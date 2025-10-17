Gominho é internado com crise renal: “Se não bastasse as pedras no meio do caminho”

Gominho usou as redes sociais, nesta sexta-feira (17/10), para compartilhar com os seguidores que passou por uma situação delicada em sua saúde. O influenciador foi internado após uma crise renal e informou que passará por cirurgia para retirar pedras nos rins.

“Se não bastasse as pedras do caminho, tem que tirar as do rim também”, brincou ele em uma foto tirada na cama de um hospital, no Rio de Janeiro e compartilhada no story do Instagram.

O artista deu detalhes do estado de saúde e garantiu que faz alta ingestão de água. “Parem de me mandar beber água, que eu não sou palhaça, eu bebo 4 litros de água por dia. Acreditem, essa pedra é a vida. Vocês acham que a vida faz sentido? Porque para mim ela não faz sentido”, disse ele.

Gominho afirmou que não esperava o diagnóstico. “Eu achei que eu poderia ter qualquer coisa, menos uma pedra no rim pela quantidade de água que você sabe que eu bebo, né? Já não basta essas pedras no caminho, veio dar do rim”.

O apresentador, que recentemente passou por um golpe e teve as contas bancarias esvaziadas, revelou que recebeu ajuda financeira de um amigo para tratar a condição de saúde.

“Eu quero agradecer mais uma vez ao Rodrigo Branco, que mais uma vez pagou as cosias aqui no hospital para mim, porque eu ainda estou sem dinheiro – o banco ainda não devolveu […] é bom ter com quem contar mesmo”, destacou.

Por fim, ele ainda contou que estava esperando a liberação médica. “Botei a roupa pra poder ir embora, crente que estava indo embora, mas tem que esperar sair o resultado de dois exames”, concluiu.