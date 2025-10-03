Gominho é vítima de assalto e tem contas bancárias zeradas por golpistas

Gominho revelou nas redes sociais, nesta sexta-feira (3/10), que foi vítima de um assalto e teve suas contas bancárias totalmente esvaziadas. O influenciador digital contou que os criminosos conseguiram fazer empréstimos em seu nome e transferiram todo o dinheiro disponível: “Estou sem um real”, desabafou.
Em um vídeo publicado no Instagram, ele explicou que seu afastamento recente das redes sociais foi justamente por causa do ocorrido: “Fui assaltado. E, aí, entendendo tudo o que tem acontecido, eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha”, relatou.
Segundo Gominho, após conversar com o gerente do banco, foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. O influenciador relatou ainda que os golpistas fizeram empréstimos e transferiram os valores para outras contas.
“Fizeram um empréstimo e mandaram para uma tal de Emily, Vitória, uma tal de Tarsiane. Eles pegaram da minha conta física e mandaram para minha conta jurídica”, detalhou.
O que mais tem deixado Gominho intrigado é o fato de os criminosos terem conseguido burlar as camadas de segurança do banco: “Eu questionei com o meu gerente como eles conseguiram tudo isso. Se tem senha e se tem Face ID”, desabafou.