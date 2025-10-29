Gonzaga destina emenda para compra de instrumentos musicais e incentiva a cultura no Juruá

Além de ser um incentivador da produção agrícola, comércio exterior do Acre com países da América do Sul e Ásia e outras áreas, o deputado estadual Luiz Gonzaga também apoia a música e a cultura acreana. Prova disso foi a emenda que o parlamentar destinou ao Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (CEANOM), instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com sede em Cruzeiro do Sul.

Graças ao apoio do deputado Gonzaga, o centro conseguiu comprar instrumentos musicais que vão beneficiar centenas de crianças e jovens nos projetos sociais desenpenhados pelo CEANOM na região do Juruá.

Dentre os instrumentos comprados estão 15 violões, 5 praticáveis de bateria, 2 saxofones, 1 sanfona, 2 teclados de aprendiz, 3 estandes de teclado, uma case para mesa de som e um subativo — equipamento que até então a instituição não possuía.

Gonzaga destacou que projetos sociais como os desempenhados pelo CEANOM podem salvar vidas e inserir os jovens no mercado de trabalho. O parlamentar afirmou ainda que a Aleac está sempre disposta a incentivar projetos que beneficiem a população acreana.

“Fico feliz em poder contribuir para projetos sociais tão importantes como os desenvolvidos pelo CEANOM em Cruzeiro do Sul. Tenho certeza que esses instrumentos vão mudar a vida de muitas crianças e jovens. O Legislativo estará sempre à disposição para ajudar no estado em todos as áreas”, disse o deputado.

A coordenadora do CEANOM, Sharline Matos, destacou a importância da aquisição dos instrumentos para a continuidade dos projetos desenvolvidos em Cruzeiro do Sul.

“Essa conquista representa um marco importante para o nosso trabalho social e educativo, pois sabemos o quanto o acesso à música transforma vidas, especialmente das crianças e adolescentes de baixa renda atendidos pela nossa instituição. Para muitos dessas crianças e jovens, essa é uma oportunidade inédita de contato com instrumentos de qualidade, algo que talvez não tivessem acesso em suas realidades familiares. Além do impacto emocional e social, muitos descobrem talentos e fazem da música uma profissão, passando a contribuir em igrejas, grupos musicais e eventos culturais da cidade”, disse Sharline.

Sharline também aproveitou para agradecer ao deputado Gonzaga pela parceria com a instituição.

“Por tudo isso, é com alegria, satisfação e profundo reconhecimento que o CEANOM agradece ao deputado Luiz Gonzaga por acreditar no nosso trabalho e investir no futuro de tantos jovens. Essa parceria reafirma o compromisso com a inclusão social, a educação e o desenvolvimento cultural do nosso município”, finalizou.