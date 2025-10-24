Gordão da XJ realiza sonho de andar de cavalo após emagrecer 115 kg

Após emagrecer 115 kg, o influenciador Gordão da XJ, de 20 anos, conseguiu montar em um cavalo pela primeira vez e comemorou em uma rede social, na última quinta-feira (23/10). Ele afirmou que realizou um sonho. Atualmente, o criador de conteúdo está pesando 235 kg.

Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador apareceu em cima no cavalo e afirmou: “Aguentou, viu, mais que aprovado”. Na legenda, reforçou: “Cavalo testado”. Em outro registro, desta vez uma foto, também em cima do animal, ele legendou: “Sonho realizado.”

Gordão tem conseguido realizar atividades simples, como entrar no banheiro do avião ou colocar uma meia, sem ajuda. Ele, que pesava 350 kg, resolveu mudar o estilo de vida para se tornar pai.

“Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moleque que sonha em ser pai”, disse em entrevista ao “Domingo Espetacular”.

Ele está autorizado a realizar uma cirurgia bariátrica, mas o médico orientou esperar para fazer o procedimento, por isso vai deixar para realizar no próximo ano, 2026.