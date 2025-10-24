24/10/2025
Gordão da XJ realiza sonho de andar de cavalo após emagrecer 115 kg

Após emagrecer 115 kg, o influenciador Gordão da XJ, de 20 anos, conseguiu montar em um cavalo pela primeira vez e comemorou em uma rede social, na última quinta-feira (23/10). Ele afirmou que realizou um sonho. Atualmente, o criador de conteúdo está pesando 235 kg.

Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador apareceu em cima no cavalo e afirmou: “Aguentou, viu, mais que aprovado”. Na legenda, reforçou: “Cavalo testado”. Em outro registro, desta vez uma foto, também em cima do animal, ele legendou: “Sonho realizado.”

Reprodução Instagram Gordão da XJ
Gordão da XJ em cima de cavaloReprodução Instagram Gordão da XJ
Reprodução Instagram Gordão da XJ
Gordão da XJ em cima de cavaloReprodução Instagram Gordão da XJ
Reprodução Instagram Gordão da XJ
Gordão da XJ em cima de cavaloReprodução Instagram Gordão da XJ

Gordão tem conseguido realizar atividades simples, como entrar no banheiro do avião ou colocar uma meia, sem ajuda. Ele, que pesava 350 kg, resolveu mudar o estilo de vida para se tornar pai.

“Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moleque que sonha em ser pai”, disse em entrevista ao “Domingo Espetacular”.

Ele está autorizado a realizar uma cirurgia bariátrica, mas o médico orientou esperar para fazer o procedimento, por isso vai deixar para realizar no próximo ano, 2026.

