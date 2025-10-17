Gordura no fígado afeta 30% da população e número cresce entre jovens

A chamada “gordura no fígado”, termo popular para esteatose hepática, tem se tornado um problema de saúde pública no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a condição atinge cerca de 30% da população, e preocupa médicos por estar se tornando cada vez mais comum entre jovens e adolescentes.

A doença acontece quando o fígado passa a acumular gordura em suas células e tecidos, o que provoca um aumento no volume do órgão. Nos casos mais avançados, esse excesso de gordura pode causar inflamação, evoluindo para hepatite gordurosa, cirrose e, em situações mais graves, até câncer de fígado.

O excesso de gordura no fígado pode causar inflamação e evoluir para doenças graves

Segundo o Dr. Lucas Nacif, cirurgião gastrointestinal e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD) e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), o crescimento está diretamente ligado a hábitos alimentares inadequados e ao sedentarismo.

“Infelizmente, estou recebendo um número crescente de jovens com diagnóstico de esteatose hepática, isso se dá ao estilo de vida inadequado e da má alimentação, e é bastante preocupante, pois a doença, antes vista principalmente em uma população mais adulta, agora afeta a mais jovem”, alerta o especialista.

Um estudo recente da American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) confirma a tendência: a América do Sul foi o continente com o maior aumento de casos de gordura no fígado entre adolescentes nos últimos anos.

Quando a gordura se torna perigosa

O acúmulo de uma pequena quantidade de gordura no fígado é considerado normal. No entanto, explica Nacif, quando essa infiltração ultrapassa 5% do volume do órgão, começam os riscos de inflamação e danos às células hepáticas.

Até este ponto, a quantidade de gordura no fígado é considerada amena, e geralmente não causa danos. Porém, quando a infiltração de gordura ultrapassa esse limiar, atingindo valores acima de 30% ou associados a outras comorbidades, o risco de desenvolver inflamação e outras complicações hepáticas aumenta consideravelmente. O fígado conta com funções essenciais, como o armazenamento de vitaminas (A, D, K, E), ferro e cobre, a regulação da glicose e dos níveis de colesterol, a produção de fatores de coagulação e bile, e a conversão de amônia em uréia, eliminada pela urina. Ele é como um laboratório do corpo, responsável por diversas funções vitais que mantêm o organismo em equilíbrio, e por isso precisa estar completamente saudável. Lucas Nacif

Sintomas e diagnóstico

A esteatose hepática é dividida em três graus:

Grau 1: leve acúmulo de gordura;

Grau 2: depósito moderado;

Grau 3: acúmulo acentuado, com risco de inflamação.

Nos estágios iniciais, a doença geralmente não apresenta sintomas. Quando evolui, pode causar amarelamento da pele e dos olhos (icterícia), acúmulo de líquido no abdômen (ascite) e hematomas frequentes.

O diagnóstico é feito por exames de imagem, como ultrassonografia abdominal, e testes de função hepática, como TGO, TGP e Gama GT.

A esteatose hepática pode ser prevenida e controlada com alimentação saudável e atividades físicas.

Prevenção e tratamento

A boa notícia é que a doença pode ser prevenida e controlada com mudanças no estilo de vida.

O paciente deve evitar o consumo de álcool pois ele danifica as células do fígado. Além de adotar uma alimentação saudável, como a dieta mediterrânea, rica em fibras, vegetais, proteínas magras, azeite de oliva e grãos integrais, e buscar manter um peso saudável através de uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares Lucas Nacif

Além da alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e o controle do peso corporal são fundamentais para manter o fígado saudável.

“São medidas simples, mas que fazem toda a diferença para evitar complicações e garantir a saúde do órgão”, conclui o médico.

Em resumo, a gordura no fígado é uma condição silenciosa, mas que pode trazer sérias consequências se não for diagnosticada e tratada a tempo. O aumento de casos entre jovens acende um alerta sobre a importância de hábitos saudáveis desde cedo. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e evitar o consumo de álcool são atitudes simples, mas poderosas para preservar a saúde do fígado e garantir o equilíbrio do organismo como um todo.

