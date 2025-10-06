“Gostei da ligação”, diz Trump sobre reunião com Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou pelas redes sociais, nesta segunda-feira (6/10), que “gostou da ligação” que teve mais cedo com o mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trump ainda disse que um encontro pessoal deve acontecer em um “futuro não muito distante”.

“Essa manhã, tive uma ótima ligação com o presidente Lula, do Brasil”, iniciou o norte-americano. A declaração foi publicada em sua rede social, a Truth Social.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Donald Trump na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) Reprodução: YouTube/Nações Unidas Donald Trump Reprodução: Instagram Donald Trump Presidente dos EUA Donald Trump assinou oficialmente a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros Reprodução: Internet O presidente Donald Trump Reprodução: CNN Voltar

Próximo

Segundo Trump, a conversa foi focada em economia e mercado, mas destacou que muitos temas foram discutidos.

“Nós teremos mais conversas, e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da nossa ligação”, concluiu Trump.

Mais cedo, Lula também destacou que a conversa foi pautada por temas econômicos, mas deixou aberta as portas para uma reunião pessoal. “Nós concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Sugeri a possibilidade de encontro na Cúpula da ASEAN, na Malásia; reiterei o convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e também me dispus a viajar aos Estados Unidos”, pontuou Lula.