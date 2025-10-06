06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas

“Gostei da ligação”, diz Trump sobre reunião com Lula

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“gostei-da-ligacao”,-diz-trump-sobre-reuniao-com-lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou pelas redes sociais, nesta segunda-feira (6/10), que “gostou da ligação” que teve mais cedo com o mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trump ainda disse que um encontro pessoal deve acontecer em um “futuro não muito distante”.

“Essa manhã, tive uma ótima ligação com o presidente Lula, do Brasil”, iniciou o norte-americano. A declaração foi publicada em sua rede social, a Truth Social.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/Nações Unidas
Donald Trump na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23/9)Reprodução: YouTube/Nações Unidas
Reprodução: Instagram
Donald TrumpReprodução: Instagram
EdBGL0Cn Donald Trump
Donald Trump
Reprodução: Internet
Presidente dos EUA Donald Trump assinou oficialmente a taxação de 50% sobre os produtos brasileirosReprodução: Internet
Reprodução: CNN
O presidente Donald TrumpReprodução: CNN

Leia Também

Segundo Trump, a conversa foi focada em economia e mercado, mas destacou que muitos temas foram discutidos.

“Nós teremos mais conversas, e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da nossa ligação”, concluiu Trump.

Mais cedo, Lula também destacou que a conversa foi pautada por temas econômicos, mas deixou aberta as portas para uma reunião pessoal. “Nós concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Sugeri a possibilidade de encontro na Cúpula da ASEAN, na Malásia; reiterei o convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e também me dispus a viajar aos Estados Unidos”, pontuou Lula.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost