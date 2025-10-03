“Gosto de gasolina”: irmã de Hungria relata sintomas antes da internação do cantor

03/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O rapper Hungria, de 34 anos, foi internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar sintomas que levantam a suspeita de intoxicação por metanol. Manoela Hungria, irmã do artista, contou detalhes sobre como foi esse contato na manhã da quinta-feira (2/10), com um pedido desesperado de ajuda que deixou a família em pânico e levou à corrida imediata para socorrê-lo.

Em conversa com jornalistas, a mulher ressaltou que a ligação que recebeu do cantor foi por volta das 8h20. Inicialmente, ela pensou que ele estivesse brincando, mas se alarmou com a descrição dos sintomas. “Ele: ‘Mana, por favor, estou passando muito mal. Estou com muito gosto de gasolina na boca e eu estou muito fraco’”, contou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Hungria
HungriaReprodução Instagram Hungria
Reprodução: Instagram
Cantor e compositor HungriaReprodução: Instagram
Crédito: Reprodução Instagram @dalmijunioroficial
Hungria cantando “Carro de Malandro” antes de passar mal e ser internadoCrédito: Reprodução Instagram @dalmijunioroficial
Reprodução: Arquivo pessoal
Hungria comprando bebida possivelmente adulterada em distribuidora de bebidas no DFReprodução: Arquivo pessoal
Foto: Instagram/@hungria_oficial
Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanolFoto: Instagram/@hungria_oficial
Reprodução Instagram Hungria
HungriaReprodução Instagram Hungria

Ao chegar na casa do rapper, ela o encontrou bastante debilitado. O músico, cujo nome artístico é Hungria, deu entrada na unidade de saúde com um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, sintomas que são compatíveis com intoxicação por metanol.

A equipe médica prontamente iniciou o tratamento do rapper. Ele foi submetido a um procedimento de hemodiálise, que pode ser realizado preventivamente em casos de suspeita de intoxicação. Além disso, como parte do protocolo para esse tipo de contaminação, Hungria ingeriu etanol, o álcool comum, para ajudar no processo de desintoxicação.

“Os médicos explicaram que o álcool não é tóxico para o corpo, então, é melhor que tenha álcool [no corpo] do que o metanol, porque o metanol é tóxico”, esclareceu a irmã.

