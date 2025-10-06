Governistas comemoram o avanço do diálogo entre Lula e Trump

Após a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder norte-americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (6/10), aliados do presidente Lula comemoraram o avanço na relação. Os dois conversaram por meio de uma ligação telefônica que teria partido de Trump, segundo o petista.

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), comemorou o telefonema entre os chefes de Estado. “Não sei como fica aquele grupo que passou os últimos meses incentivando a taxação e apostando no afastamento entre os dois países, mas sei que esse é um passo importante para restaurar as relações históricas entre Brasil e Estados Unidos”, publicou em uma rede social.

O líder do governo na Câmara dos Deputado, José Guimarães (PT-CE), também comentou a aproximação: “Soberania com política externa ativa e altiva. Nesta manhã, o presidente Lula e o presidente Trump, líderes das duas maiores democracias das Américas, abriram um diálogo franco”.

“Na conversa de 30 minutos sobre o fortalecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos, reafirmaram o compromisso de restaurar laços históricos de cooperação e respeito mútuo”, completou.

Lula se manifestou um pouco depois da ligação com Trump, avaliando o diálogo como positivo e promissor. “Considero nosso contato direto uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente.”

De acordo com Lula, os dois marcaram um encontro que deve ocorrer em breve, durante a Cúpula da Asean, na Malásia. O petista disse que também se colocou à disposição para viajar aos Estados Unidos para o encontro.

Segundo a nota divulgada pelo Planalto, o secretário de Estado Marco Rubio foi o escolhido por Trump para dar sequência nas negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Eduardo x Lula

A aproximação entre Lula e Trump pode colocar em perigo todo o lobby feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para tentar reverter a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O filho do ex-chefe do Planalto ainda não se manifestou sobre a lição, entretanto, nos bastidores, bolsonaristas reconhecem que isso pode significar uma derrota.