Governo anuncia compra de antídotos contra intoxicações por metanol

O Ministério da Saúde vai realizar a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar estados e municípios no tratamento das pessoas que foram vítimas de contaminação por metanol. O anúncio foi feito pelo líder da pasta, Alexandre Padilha, na noite desta quinta-feira (2/10).

Em publicação no X, Padilha detalhou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também acionou produtores e agências internacionais para adquirir Fomepizol, outro antídoto usado em casos de intoxicação.

O Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) registrou 59 notificações de suspeita de intoxicação por metanol no Brasil. Destes, 11 casos foram confirmados – todos em São Paulo. Entre os casos investigados, está o do rapper Hungria, no Distrito Federal.

Até o momento, uma morte, em São Paulo, foi confirmada como causada pela intoxicação e outras sete estão em investigação – cinco em SP (três na capital e dois em São Bernardo) e duas em Pernambuco.

Mais cedo nesta quinta (2), Padilha recomendou que a população evite o consumo de bebidas destiladas. Em entrevista coletiva de imprensa em Brasília, o ministro reforçou que por não se tratar de um produto essencial para a vida é possível evitar tomar esse tipo de bebida.

“Na condição de ministro e como médico, a recomendação é que evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que não tenha absoluta certeza da origem dele”, disse Padilha.

