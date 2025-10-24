Governo anuncia revitalização do Museu de Sena com investimento de R$ 600 mil

Em visita ao município de Sena Madureira nesta sexta-feira (24) o presidente da Fundação Cultural, professor Minoru Kinpara, confirmou que o Governo do Estado fará a revitalização do Museu de Sena, localizado ao lado do colégio Instituto Santa Juliana. Há algum tempo, o Museu se encontra desativado em razão das precárias condições.

Segundo Kinpara, as obras serão iniciadas em novembro. “No começo de novembro, estaremos começando efetivamente os trabalhos no Museu de Sena Madureira para devolver esse espaço para a comunidade, seguindo determinação do governador Gladson Cameli”, destacou.

Pelas projeções do Governo, serão investidos em torno de 600 mil reais em toda essa empreitada.