24/10/2025
Governo anuncia revitalização do Museu de Sena com investimento de R$ 600 mil

Em visita ao município de Sena Madureira nesta sexta-feira (24) o presidente da Fundação Cultural, professor Minoru Kinpara, confirmou que o Governo do Estado fará a revitalização do Museu de Sena, localizado ao lado do colégio Instituto Santa Juliana. Há algum tempo, o Museu se encontra desativado em razão das precárias condições.

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (24)/Foto: ContilNet

Segundo Kinpara, as obras serão iniciadas em novembro. “No começo de novembro, estaremos começando efetivamente os trabalhos no Museu de Sena Madureira para devolver esse espaço para a comunidade, seguindo determinação do governador Gladson Cameli”, destacou.

Pelas projeções do Governo, serão investidos em torno de 600 mil reais em toda essa empreitada.

