Governo atinge marca de R$ 200 bilhões em concessões rodoviárias







Com o leilão de rodovias do Paraná que foi realizado na tarde desta quinta-feira (23) na sede da B3, na capital paulista, o Brasil atingiu a soma de R$ 200 bilhões em concessões de rodovias realizadas pelo atual governo. A afirmação foi feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

“Com esse leilão de hoje, a gente atinge a marca de R$ 200 bilhões em investimentos privados contratados no Brasil nesse ciclo de leilões. É algo muito significativo, porque o país tinha feito 24 leilões no início do programa de concessão lá atrás, em 1998 até o ano de 2022. E agora, ao final deste ano, nós vamos terminar o ano com 22 leilões e vamos fazer outros 14 no ano que vem”, afirmou.

Segundo o ministro, o valor dos leilões de rodovias representa a maior parte dos investimentos privados já contratados pelo atual governo.

“No total já foram contratados R$ 300 bilhões em todos os tipos de leilões: portos, aeroportos, até de florestas, porque agora a conservação de floresta está sendo leiloada também. Desses R$ 300 bilhões totais, o Ministério dos Transportes hoje completa R$ 200 bilhões, o que corresponde a dois terços dessa agenda de atração do investimento”, disse a jornalistas.

Desde 2023, o governo federal realizou 18 leilões de rodovias e mais quatro estão previstos até o final deste ano. O próximo deles, do lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná, será realizado na próxima quinta-feira (30).

“Esse será o sexto leilão do estado do Paraná. E temos também o leilão do Centro-Oeste. O último leilão do ano será da Fernão Dias, a BR 381, que liga Belo Horizonte a São Paulo. É um conjunto de leilões muito arrojado que está impulsionando o investimento privado na nossa infraestrutura”, disse o ministro.

De acordo com Renan Filho, os leilões de rodovias vêm sendo bastante competitivos, atraindo uma variedade de concorrentes.

“Esses 18 leilões tiveram 14 empresas vitoriosas diferentes, demonstrando sempre novos entrantes e uma competição que derruba preço. A outra coisa que demonstra a competição é a derrubada de preço. O leilão de hoje colocou as tarifas que serão praticadas agora nesse novo contrato 52% menores do que as tarifas praticadas anteriormente, se elas fossem atualizadas pela inflação. Ou seja, o povo do Paraná está levando hoje um bom produto a preços muito melhores do que eles pagaram no passado”, ressaltou.

Paraná

Na tarde de hoje, o ministro acompanhou a realização do leilão do lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná, que foi vencido pelo Consórcio Infraestrutura PR (composto pela EPR e Perfin Voyager Fundo de Investimento), que ofereceu 21,30% de desconto sobre o preço da tarifa. Ele concorreu com outras três empresas: a Motiva (antiga CCR), a Mota-Engil e a Reune Rodovias Holding.

Segundo o governador do Paraná, Ratinho Junior, que também esteve presente na B3, o certame de hoje foi um sucesso.