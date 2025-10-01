01/10/2025
Governo Brasileiro libera importação de morangos vindos do Peru; Gonzaga comemora decisão

A decisão foi tomada após ser constatado que a produção de morango do Peru se encontra livre de contaminações por pragas

O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil (Mapa) liberou a importação de morangos produzidos no Peru. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (1) e assinada pelo secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart.

A aprovação foi concedida após contestar que não existem pragas nas frutas do país vizinho/Foto: Ascom

A portaria entre em vigor a partir da data de publicação do Diário da União. A decisão foi tomada após ser constatado que a produção de morango do Peru se encontra livre de contaminações por pragas.

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), que intermediou várias reuniões entre produtores rurais, empresários e autoridades políticas do Brasil e Peru, comemorou a decisão.

O parlamentar participou no final do ano passado, juntamente com o superintendente do Mapa no Acre, Paulo Trindade, da Expoalimentaria, em Lima, onde se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura do Peru, Angel Manuel Manero, para tratar do comércio bilateral entre Acre e o país vizinho, incluindo a comercialização do morango peruano.

“Fico feliz em saber que o governo brasileiro liberou a importação do morango vindo do Peru. Estive pessoalmente em Lima e outras regiões do Peru onde presenciei a qualidade dos produtos peruanos. Os empresários acreanos e demais localidades do Brasil poderão comprar produtos mais baratos e que chegarão ainda mais rápido no nosso país”, disse Gonzaga.

O deputado destacou ainda que vai continuar trabalhando para que mais produtos sejam liberados, incluindo exportações do Acre para o país vizinho.

“Eu pedi às autoridades brasileiras e peruanas para que possamos resolver os entraves burocráticos para podermos ter prosperidade. Fiquei feliz porque vi que os governos estão dispostos a resolver esse problema para que nossos produtos entrem no Peru e os produtos deles entre no Acre. Temos que fazer com que os produtos que nos interessam seja liberados, assim como os produtos que interessam a eles também possam ser exportados”, concluiu Gonzaga.

O superintendente do Mapa, Paulo Trindade, afirmou que a abertura de mercado entre Acre e Peru gera inclusão alimentar com possibilidade de valores mais baixos dos produtos. Ele também agradeceu ao senador Sérgio Petecão e deputado Gonzaga pelo apoio nas pautas do comércio bilateral.

“A abertura de mercado é importante para gerar inclusão alimentar. Nós do Acre pagamos valores altos em produtos que agora chegarão mais baratos. Agradeço a equipe do Mapa, senador Petecão e deputado Luiz Gonzaga pelo apoio e interlocução junto ao governo peruano”, disse.

