Governo convoca aprovados no concurso do ISE para inspeção médica e entrega de documentos

O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial do Estado, o Edital nº 105 SEAD/ISE, que convoca candidatos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), realizado em 2021. A convocação ocorre após o Decreto nº 11.433-P, de 1º de outubro de 2025, que autoriza a reposição de vagas no órgão.

Cargos e convocados

Foram chamados candidatos para os cargos de agente socioeducativo (masculino), assistente social, psicólogo e técnico administrativo e operacional – técnico de informática.

Entre os nomes convocados estão:

Agente Socioeducativo (masculino): Douglas Cordeiro Soares, Tássio dos Santos Ferreira, João Paulo Fonseca de Paula, João Paulo Linhares de Sousa, além dos candidatos PcD Francivan Pereira de Souza, Jurivan Bezerra Rios, André dos Santos da Silva, Paulo Roberto de Lima Bandeira e Antonio Erisvaldo Paiva de Oliveira. Também foram reclassificados Weverton Almeida Almada e Vornei Henrique.

Assistente Social: Amanda Jussara de Souza Costa e Eliete da Silva Batista.

Psicólogo: Maria da Glória Leite Mendonça e Kamilla Kimmay Lima Magalhães de Souza.

Técnico de Informática: Joas da Silva Pereira.

Inspeção médica

Os convocados deverão realizar, por conta própria, uma série de exames médicos, entre eles: cardiológico com eletrocardiograma e raio-x de tórax, neurológico, oftalmológico, infectológico, psiquiátrico, ortopédico (com raio-x de coluna total), hemograma completo e glicemia em jejum.

Após obter os laudos, os candidatos devem se apresentar à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 23 de outubro de 2025. Em Rio Branco, o atendimento será no Acreprevidência, na Rua Benjamin Constant, nº 351, Bairro Cerâmica. Já em Cruzeiro do Sul, os atendimentos ocorrerão nos dias 9, 16 e 23 de outubro, na Rua Félix Gaspar, nº 3806, Bairro Centro.

Entrega de documentos

A documentação deverá ser entregue até o dia 24 de outubro de 2025, das 7h às 13h, nos seguintes locais:

Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul (Rua Pedro Teles, nº 596 – Manoel Terças).

Rio Branco: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça – CIEPS (Via Verde, BR-364, Km 02 – Bairro Jardim Europa).

Entre os documentos exigidos estão: foto 3×4 recente, documentos pessoais, comprovante de endereço, carteira de trabalho, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), comprovante de tipagem sanguínea, declarações diversas e o atestado de sanidade e capacidade física e mental emitido pela Junta Médica Oficial.

Prazos finais

De acordo com o edital, os candidatos têm até o dia 3 de novembro de 2025 para concluir todas as etapas — inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Instituto Socioeducativo (ISE), pelo telefone (68) 99224-2327, ou com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), pelo e-mail [email protected].